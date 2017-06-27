В Молдове почти половина выпускников провалила экзамены

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Результаты экзаменационной сессии демонстрируют, что лишь 58,73% выпускников успешно прошли тестирование на степень бакалавра, свидетельствуют данные министерства просвещения.

"В этом году доля успешно сдавших экзамены выросла на 4,78% по сравнению с прошлым годом", — подчеркнули в ведомстве.

Всего в этом году экзамен на степень бакалавра сдавали 18 тысяч 758 кандидатов, из которых более 4 тысяч – задолжники, примерно столько же – учащиеся колледжей, а 10 тысяч – выпускники лицеев. Экстерном сдавали 254 человека, а в университетах – 141 студент.

© Sputnik/ Алексей Мальгавко В Молдове более 600 учеников "автоматом" получили десятки на экзамене

В рядах лицеистов успешно прошли тестирование 81,24% кандидатов, в колледжах – 46,78%, а среди должников прошлых лет – лишь 18,66%.

Средний балл выше "восьми" получили 1467 человек, а средняя оценка больше "девятки" – у 264 выпускников.

В течение двух дней (27-28 июня) те, кто не согласен с оценкой, могут подать апелляцию (до 18.00). Окончательные результаты представят 6 июля.

Дополнительная сессия пройдет 17-24 июля.

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