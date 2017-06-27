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Троллейбус

Кишинев с пригородами свяжут троллейбусные маршруты

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Общество
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Столичная мэрия рассматривает возможность открытия новых троллейбусных маршрутов, которые свяжут Кишинев с пригородами

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Во вторник официально открыт троллейбусный маршрут из центра Кишинева в Международный аэропорт молдавской столицы. Для этого собраны пять единиц электротранспорта на аккумуляторных батареях.

"Мы сделали очередной шаг в развитии общественного транспорта в муниципии. Проанализировали несколько вариантов. Пилотный проект заключается в том, что первое время такие троллейбусы будут ходить из центра Кишинева в аэропорт. Если затем выяснится, что это не самый подходящий маршрут, мы его модифицируем", — заявил журналистам вице-примар Кишинева Нистор Грозаву. 

По его словам, именно таким является главное направление развития электротранспорта в столице. 

Автобус
© Sputnik/ Евгений Панасенко
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"Таким образом мы постепенно установим связь с Яловенами, коммуной Ставчены и другими населенными пунктами, входящими в состав муниципия. Кроме того мы постараемся пустить такие троллейбусы в те части города, где сейчас не ходит общественный транспорт", — добавил Грозаву.

Он пояснил, что троллейбусный маршрут в аэропорт станет постоянным.

Вице-примар также добавил, что стоимость поездки останется такой же, как и во всех троллейбусах города, – 2 лея.

Руководитель управления электротранспорта Кишинева Георге Моргоч заявил, что такие транспортные средства, в отличие от другого общественного транспорта, окружающей среде вреда не наносят.

"Автобус загрязняет атмосферу, а электротранспорт на аккумуляторных батареях – это транспорт будущего. Он экологичен, использует электроэнергию и не загрязняет воздух", — сказал Моргоч. 

По его словам, сборка обычного троллейбуса обходится управлению в 150 тысяч евро, а на такой троллейбус тратится около 200 тысяч евро.

"В резерве остались средства. Мы планируем в заключительной четверти года собрать еще пять таких троллейбусов", — добавил Моргоч.

Международный аэропорт Кишинева
photo: Avia Invest
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Он не исключил возможность того, что их запустят по другому маршруту, но окончательное решение будет принимать столичная администрация.

Еще в ноябре 2015 года Моргоч заявлял, что руководимое им управление работает над возможностью открыть троллейбусный маршрут до аэропорта. С тех пор сроки запуска неоднократно переносились по различным причинам.

В итоге лишь в середине июня этого года протестировали пять троллейбусов на аккумуляторных батареях. Такая транспортная единица способна автономно проехать до 50 километров. Для зарядки источника питания требуется порядка часа. По словам специалистов, она может происходить, пока троллейбус едет по городу и подключен к сети.

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Теги:
троллейбус, маршрут, общественный транспорт, аэропорт, Георге Моргоч, Нистор Грозаву, Ставчены, Яловены, Кишинев
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