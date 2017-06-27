Проект по реформе правительства утвердят в ближайшее время

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Голосование за проект по реформе правительства войдет в план действий на последующие полгода, который должны представить в течение недели, заявил во вторник на брифинге лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк.

"Попросил до следующей недели подготовить план действий для Молдовы, в который войдут действия правительства и властей во второй половине года", — сказал Плахотнюк.

По его словам, новый план действий будет амбициозным.

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"В него будут включены голосование в парламенте за проект по реформе правительства и его внедрение, обеспечение работы Агентства публичных услуг, которое объединит пять структур и обеспечит снижение стоимости услуг, предоставляемых населению", — добавил глава Демпартии.

Также в план действий войдут обеспечение функциональности Национального агентства по неподкупности, Национального агентства по решению споров в сфере госзакупок, Офиса по возврату активов, который, по словам Плахотнюка, "принесет госбюджету имущество, конфискованное органами юстиции у осужденных лиц".

Также в план войдет обеспечение транспарентности работы госучреждений и муниципальных структур.

"Это позволит продолжить модернизацию страны, обеспечить эффективность структур и экономический рост", — сказал лидер Демпартии.

Правительство 8 июня одобрило закон о реформе кабмина. В проекте указано, что из нового правительства исчезнут должности вице-министров.

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В настоящее время в правительстве работают 39 чиновников такого ранга. Планируется, что их заменят госсекретари. В проекте не указано точное количество министерств в новом кабмине, а премьер получит право приходить с предложением в парламент по этому вопросу.

Как ранее заявлял премьер Павел Филип, "проект будет представлен парламенту, чтобы успеть проголосовать за новую структуру кабмина до окончания весенне-летней сессии".

Предлагаемая структура правительства выглядит так — премьер, первый вице-премьер, два замглавы правительства, а также министры и другие члены правительства, указанные в органическом законе.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Новая структура правительства Республики Молдова после реформ

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