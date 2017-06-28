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Пациенты медицинского центра, архив

Где лечиться: из-за новой реформы в больницах ожидается наплыв пациентов

© Sputnik/ Павел Лисицын
Общество
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Министерство здравоохранения представило общественности новую концепцию больничной реформы

КИШИНЁВ, 28 июн — Sputnik. В Молдове стартует масштабная больничная реформа. Согласно замыслу министерства здравоохранения, в стране останется 19 больниц. Для сравнения в настоящее время в Молдове действует 71 медучреждение, где оказывают амбулаторное лечение. В результате слияния появится 11 региональных больниц, четыре центральные и три специализированные. Директора медучреждений, которые не потеряют своего статуса в результате новой реформы, говорят только о положительных эффектах нововведений.

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"Сейчас мы сталкиваемся с большим кадровым кризисом. Врачи — выпускники медицинского университета — не хотят работать в районных больницах, потому что там они теряют квалификацию. Условия там не привлекательные. Врач должен работать в большом коллективе, где можно развиваться", — аргументировал необходимость реформы директор муниципальной больницы №1 Юрий Дондюк.

Как будет проходить реформа

Реформа официально стартует уже в следующем месяце и закончится в 2024-м году. Статус специализированных больниц получат Клиническая больница психиатрии и наркологии, Республиканская больница, в которой будут лечить хронические заболевания, и Институт фтизиопульмонологии. Две центральные больницы будут расположены в Кишиневе и две в Бельцах. Все медучреждения пройдут через этап слияния. Так, например, в состав Центральной больницы скорой помощи войдут Больница травматологии и ортопедии и Инфекционная больница. Как пояснил директор Больницы скорой помощи Георгий Чобану, для трех медучреждений будет установлен общий менеджмент. На первом этапе медперсонал продолжит работать в прежних зданиях, однако по мере внедрения реформы все-таки придется переехать.

"Вы знаете, что в рамках Института скорой медицинской помощи был построен новый корпус. Таким образом, эти помещения должны быть использованы. И вполне очевидно, что большая часть коек из больницы травматологии и ортопедии переедет в Институт скорой помощи", — пояснил журналистам Георгий Чобану.

Он также заверил, что весь медперсонал сохранит рабочие места, поскольку учреждение сталкивается с его нехваткой. Директора больниц, в свою очередь, будут руководить соответствующими подразделениями.

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За срочной помощью – десятки километров

Концепция реформирования больничного сектора предусматривает, что районные больницы станут филиалами региональных, и там будут лечить только хронических пациентов.

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Например, больница в Резине станет филиалом Оргеевской больницы, пояснила директор медучреждения Резины Нина Апостол. По замыслу Минздрава, расстояние между населенным пунктом и больницей составит около 70-ти километров. Доставлять срочных больных будут кареты скорой помощи, которые, согласно концепции, должны потратить на дорогу максимум один час.

Как будет складываться ситуация на самом деле – пока не ясно. В сентябре прошлого года тот же Минздрав обнародовал совсем не обнадеживающие данные: из 455-ти необходимых карет скорой помощи на вооружении молдавских медиков есть только 350. Степень их износа достаточно высока, а техническая база по ремонту таких автомобилей в Молдове отсутствует.

Более того, специализированные бригады лишь на 47% укомплектованы врачами скорой помощи. Тем не менее неотложкам придется возить пациентов не только в близлежащие районы, но и в столицу. Пациенты из близлежащих к Кишиневу районов будут обслуживаться в городских медучреждениях. Так, к Муниципальной больнице №1 "привяжут" пациентов из районов Яловены и Новые Анены. А жители Страшен и Криулян должны будут обращаться в третью городскую больницу.

"Я не вижу ни одного негативного момента. Люди всегда обращались за помощью в городские больницы. А теперь у них будет гарантия, что их там примут и окажут медицинскую помощь", — заявил директор Муниципальной больницы №1 Юрий Дондюк.

При этом он признал, что подведомственное ему учреждение в настоящее время сталкивается с нехваткой медицинских кадров. Например, медсестрами первая больница укомплектована на 70%.

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Теги:
оптимизация, пациенты, врачи, больницы, Молдова, Медицина и здоровье
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