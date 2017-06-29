В Молдове сегодня днем до +32 градусов, советы - как пережить жару

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Сегодня в нашей стране ожидается жара. В Кишиневе в утренние и вечерние часы + 25+27 С, а в обед + 32+33 С. Полный штиль, безветренно. Атмосферное давление 742 мм. рт. ст.

Для гипертоников, увы, лето — это самый опасный сезон. Повышенные нагрузки в жару могут приводить к скачкам артериального давления.

Коварство гипертонии заключается в том, что многие пациенты долгое время не замечают изменений в самочувствии и не обращаются к врачу. А медики как раз могут посоветовать регулярный прием лекарств, соблюдение режима дня, прогулки на свежем воздухе.

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Дело в том, что все это составные части лечения.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Как легче перенести сильную жару

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