Эхо Сталинграда: награда нашла героя спустя 74 года

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин вручил участнику Великой Отечественной войны, гвардии майору Александру Дмитриевичу Лёвину медаль "За оборону Сталинграда", сообщил корреспонденту Sputnik руководитель Национального координационного комитета Победа Алексей Петрович.
"Долгие 75 лет старый солдат искал свою награду, заслуженную в самой страшной и кровопролитной битве в истории человечества. Командир отделения 844-го стрелкового полка, лейтенант Лёвин выбыл из строя по ранению в январе 1943 года и после лечения в свою часть уже не вернулся. Наградное представление в кровавой суматохе войны затерялось на 74 года", — рассказал Петрович.
Жириновский предложил переименовать Волгоград в Сталинград >>>
По его словам, благодаря помощи Русского историко-патриотического клуба и Совета ветеранов сектора Ботаника были собраны все необходимые документы и составлены нужные для получения государственной награды ходатайства.
"Спустя 75 лет Указ Президиума Верховного совета СССР от 22 декабря 1942 года о награждении лейтенанта Лёвина медалью "За оборону Сталинграда" был исполнен", — заключил Петрович.
- Александр Лёвин принимает медаль "За оборону Сталинграда"
- Наградное удостоверение Александра Лёвина
Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>