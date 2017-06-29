Эхо Сталинграда: награда нашла героя спустя 74 года

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин вручил участнику Великой Отечественной войны, гвардии майору Александру Дмитриевичу Лёвину медаль "За оборону Сталинграда", сообщил корреспонденту Sputnik руководитель Национального координационного комитета Победа Алексей Петрович.

© Sputnik. Vladimir Polusatov В Посольстве России чествовали героев Сталинградской битвы

"Долгие 75 лет старый солдат искал свою награду, заслуженную в самой страшной и кровопролитной битве в истории человечества. Командир отделения 844-го стрелкового полка, лейтенант Лёвин выбыл из строя по ранению в январе 1943 года и после лечения в свою часть уже не вернулся. Наградное представление в кровавой суматохе войны затерялось на 74 года", — рассказал Петрович.

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По его словам, благодаря помощи Русского историко-патриотического клуба и Совета ветеранов сектора Ботаника были собраны все необходимые документы и составлены нужные для получения государственной награды ходатайства.

"Спустя 75 лет Указ Президиума Верховного совета СССР от 22 декабря 1942 года о награждении лейтенанта Лёвина медалью "За оборону Сталинграда" был исполнен", — заключил Петрович.

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