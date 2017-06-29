Генсек Мунсовета Кишинева отправлен в отставку: работа остановлена

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. После многочисленных попыток провести заседание муниципального совета Кишинева, не удавшихся из-за отсутствия кворума, в четверг это сделать все же удалось, однако ненадолго.

Советники рассмотрели всего один вопрос – отставку генерального секретаря Мунсовета Валериу Диденку, который сам написал соответствующее заявление.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Либералы хотят поставить своих людей во главе Кишинева

В конце мая его, а также муниципальных советников Олега Онищенко и Генадие Думански, нескольких экономических агентов задержали в рамках расследования ряда уголовных дел по факту пассивной коррупции, извлечения выгоды из влияния, а также превышения служебных полномочий. По данным правоохранительных органов, Диденку подозревают в том, что ему неоднократно предлагали взятки экономические агенты и советники, чтобы тот включил в повестку дня заседания мунсовета некоторые проекты по продлению сроков аренды ряда земельных участков, расширению их границ, а также проектов по подготовке документов на покупку или продажу земель, утверждению градостроительных планов на некоторых объектах.

В итоге за отставку Диденку проголосовали все 28 советников, присутствующих в зале. Согласно регламенту, чтобы продолжить заседание, требовалось избрать исполняющего обязанности генсекретаря. Всего выдвинули три кандидатуры.

Фракция социалистов предложила Людмилу Кутасевич, которая с 2008 года работает в претуре Чекан, советник Ион Штефаницэ предложил Тудора Тофана — главного специалиста юридического управления примэрии, который трудится в этой должности с мая 2014 года. Кандидатом от либералов стал действующий пресс-секретарь примэрии столицы Вадим Брынзанюк, за которого советники-социалисты сразу отказались голосовать.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Либералы хотят поставить своих людей во главе Кишинева

В итоге было принято решение уйти на перерыв, чтобы обсудить все предложения. Вернувшись после паузы выяснилось, что к консенсусу стороны так и не пришли. Поэтому большинством голосов присутствующих принято решение отложить заседание до следующего вторника.

Несмотря на отсутствие кворума — так как часть советников после этого покинула зал заседаний — вице-примар Нистор Грозаву, по просьбе фракции социалистов, представил советникам отчет о ситуации с отходами в муниципии Кишинев. Эти же данные чиновник должен показать и премьеру Павлу Филипу, встреча с которым уже запланирована.