Вода за поворотом - как в Молдове спасаются от жары

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. В течение последних двух дней более пяти тысяч человек обратились за помощью в палатки, установленные Службой гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы.

Такие пункты стоят в Кишиневе, Бельцах, Кагульском, Каушанском, Унгенском районах и в Гагаузии.

Только за последние сутки 4126 человек обратились в эти пункты, чтобы выпить воды, смерить давление, получить другую помощь врача или просто отдышаться в тени палатки.

Палатки работают с 11.00 до 18.00 и будут стоять, пока не спадет жара.