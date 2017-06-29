Автомобилистов Молдовы ждет новый налог

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Министерство финансов представило проект изменений в налоговую политику на 2018 год.

"Мы расширяем список облагаемых налогом транспортных средств, но исключаем положение о площади недвижимости более 120 квадратных метров, потому что оно позволяло некоторую оптимизацию по невыплате налога", — сказала вице-министр финансов Вероника Врагалева.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Какие изменения ждут молдавских водителей в 2018 году

По ее словам, налогообложение останется на уровне 0,8%, сроки выплаты также не изменятся. Отчетный период – 1 ноября с расчетом до декабря. При нарушении сроков последуют санкции.

"Не все транспортные средства будут облагаться налогом, а только те, стоимость которых превышает 1,5 миллиона леев", — сказала чиновница.

Вице-министр пояснила — если у человека есть автомобиль такой стоимости, а также недвижимость, тогда налог будет считаться от суммы этого имущества. Если ситуация обратная, то есть авто стоит менее 1,5 миллиона леев, а дом – такую сумму, тогда облагаться налогом будет только недвижимость.

Механизм оценки стоимости автомобиля, по словам Врагалевой, еще предстоит определить правительству. Пока же предполагается, что будут брать во внимание стоимость транспортного средства при его ввозе через границу и цену на рынке Молдовы.

Планируется, что налог на роскошь в 2018 году принесет бюджету Молдовы 50 миллионов леев.