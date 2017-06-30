Прогноз погоды на пятницу и совет дня от Sputnik

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. В прошедшую ночь в Молдове шел ливень. Сегодня, в пятницу, 30 июня, синоптики обещают такую же погоду. Возможны осадки и грозовые дожди. Дождь принесет прохладу. Температура воздуха в Кишиневе в утренние и вечерние часы составит + 20 + 23 С, в обеденное время + 29+30 С.

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В связи с переменами погоды, как правило, ухудшается состояние людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (стенокардия, ишемия).

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Если же здоровье и сердце в норме, как правило, перемены погоды не ощущаются. Но могут появляться головные боли или апатия. Специалисты рекомендуют: в дни, когда резко меняется температура или атмосферное давление, сердечникам следует избегать физических и эмоциональных нагрузок.

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