Молдавский суд присудил 50 тысяч леев за подмену детей

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. О подмене младенцев в Каларашской больнице стало известно семь лет назад: в 2010 году 16-летний Тудор Булмага узнал, что растет в чужой семье. С того дня его жизнь кардинально изменилась.

Молодой человек не смог смириться с тем, что врачи совершили такую роковую ошибку.

Дела минувших дней

Тудор родился 21 апреля 1992 года, его мама Виктория Булмага родила малыша весом 4 кг 300 г., однако сразу после рождения к груди матери ребенок приложен не был. Спустя несколько часов ей принесли малыша, однако его вес "изменился". И стал … 3 кг 250 г. Тем временем, в тот же день "поправился" вдруг и другой малыш – Андрей Спыну. Изначально при рождении вес ребенка был указан 3 кг 250 г., а потом он вдруг стал 4 кг 300 г.

Позднее выяснилось, что подмена детей произошла из-за невнимательности персонала.

© Sputnik/ Игорь Зарембо В роддомах молодые родители уповают на Бога...

Роковая ошибка

Мужчина, которого Тудор считал своим отцом, избивал его мать, подозревая ее в неверности.

Дело в том, что Тудор не был похож ни на отца, ни на мать, ни на других родственников. После смерти папы Тудор Булмага уехал за рубеж. Туда ему позвонили его настоящие родители. В результате проверок выяснилось, что у подмененных детей разные группы крови — таких в обоих семьях нет ни у кого. А позже и тесты ДНК подтвердили подмену.

Даже после семи лет боль не стихла

Молдавский суд, куда обратились подмененные дети, встал на сторону семьи Булмага и оценил причинённый ущерб в 50 тысяч леев. Однако Тудор просил 300 тысяч. И сейчас он живет вместе со своей биологической семье в Калараше. Парень обратился в ЕСПЧ, чтобы добиться справедливого решения.

Sputnik будет следить за развитием истории и вскоре опубликует продолжение.

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