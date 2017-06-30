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В Молдове в субботу будет невыносимо жарко

© Sputnik/ Rodion Proca
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире от Gismeteo (43)
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Метеорологи предупредили, что в субботу в республике ожидается очень жаркая погода – такое пекло представляет опасность

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. В некоторых районах Молдовы в субботу в тени ожидается до +37 +39 градусов по Цельсию, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Центра мониторинга за погодой Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка.

"Мы анализируем введение "оранжевого кода" метеоопасности 1 июля. Сейчас обрабатываем данные, чтобы выявить, в каких районах это произойдет", — сказал собеседник. 

Специалист добавил, что температура воздуха начнет снижаться с воскресенья, когда ожидается до +32 градусов. В последующие дни в республике установится более прохладная погода, так что столбик термометра не поднимется выше +26 градусов.

Лидия Трещило
© Photo: Лидия Трещило
Синоптик: установившаяся в Молдове жара – это только начало

Рошка подчеркнул, что это обусловлено циклоном с северо-запада, который приближается к Молдове. Вместе с похолоданием метеорологи ожидают грозовые дожди и усиление ветра.

Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание. 

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik/ Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару

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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире от Gismeteo (43)

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Теги:
жара, предупреждение, погода, прогноз, Госгидрометеослужба, Геннадий Рошка, Молдова, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодные аномалии
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