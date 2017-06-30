В Молдове в субботу будет невыносимо жарко

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. В некоторых районах Молдовы в субботу в тени ожидается до +37 +39 градусов по Цельсию, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Центра мониторинга за погодой Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка.

"Мы анализируем введение "оранжевого кода" метеоопасности 1 июля. Сейчас обрабатываем данные, чтобы выявить, в каких районах это произойдет", — сказал собеседник.

Специалист добавил, что температура воздуха начнет снижаться с воскресенья, когда ожидается до +32 градусов. В последующие дни в республике установится более прохладная погода, так что столбик термометра не поднимется выше +26 градусов.

Рошка подчеркнул, что это обусловлено циклоном с северо-запада, который приближается к Молдове. Вместе с похолоданием метеорологи ожидают грозовые дожди и усиление ветра.

Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Как легче перенести сильную жару

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