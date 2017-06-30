В четырех районах Молдовы введен высший уровень опасности из-за жары

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. В АТО Гагаузия, а также в районах Леова, Кантемир и Кагул в субботу будет действовать "красный код" метеорологической опасности из-за жары.

"Максимальная температура воздуха 1 июля там достигнет значений +39, +40 градусов по Цельсию", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

В шести районах севера страны введен "желтый код". В Бричанах, Окнице, Единцах, Дондюшанах, Дрокии и Рышканах ожидается, что воздух прогреется до +33, +35 градусов.

В остальных районах Молдовы в субботу введен "оранжевый код". Это означает, что в тени днем будет до +36, +38 градусов по Цельсию.

Такие температурные показатели станут рекордными. За всю историю наблюдений, которая ведется с 1886 года на территории Молдовы 1 июля ни разу не регистрировали такие температурные показатели. Рекордный максимум в первый день второго месяца лета составляет +33,3 градуса и зафиксирован в далеком 1950 году. Минимум метеостанции регистрировали дважды в 1900 и 1956 годах. Тогда показатель равнялся +10,4 градуса по Цельсию.

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Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 2 до 4 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "красного кода" избегать даже активного отдыха.