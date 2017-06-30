КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Работы по укладке асфальта в Кишиневе на стыке проспектов Штефан чел Маре и Негруцци продолжаются даже ночью, причем даже под проливным дождем.

Видео, свидетельствующее об этом, было снято в четверг вечером, когда столицу ненадолго, но сильно обдало ливнем.

Неизвестно, насколько с точки зрения современных технологий для качества покрытия эффективно класть асфальт в дождь — так как он сразу же намокнет. Но авто видео, комментируя процесс съемки, выразил сомнение в том, что обновленные дороги в Кишиневе будут качественными.

"Кто-нибудь из понимающих может разъяснить, это нормально вообще?! На улице по полной льет дождь, а рабочие укладывают асфальт. Соответствует ли это нормам и стандартам?", — написал автор видео.