Официально: в Молдове исчезнут трудовые книжки

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. В Молдове исчезнут трудовые книжки. Депутаты на заседании в пятницу утвердили соответствующий законопроект в окончательном чтении.

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Как пояснили авторы инициативы, проект направлен на упрощение процесса финансовой отчетности и статистики путем запуска единой платформы по учету в Главной государственной налоговой инспекции, Национальной кассе социального страхования и Национальной медицинской страховой компании. Инициатива предполагает исключение дублирования информации, представляемой экономическими агентами в госструктуры.

На данный момент все предприниматели в Молдове, у которых есть в подчинении работники, обязуются предоставлять пять различных отчетов, которые касаются заработной платы, налогов и аспектов, связанных с трудовыми взаимоотношениями.

Вместе с переходом к единой платформе учета данных о заработной плате и налогах, откажутся от трудовых книжек и обязанности экономических агентов предоставлять информацию в Государственную инспекцию труда.

"Закон вступит в силу с момента публикации. Еще предстоит его отредактировать – внести одобренные изменения. Тогда подпишу его и предоставлю этот закон на промульгирование президенту", — сказал журналистам спикер парламента Андриан Канду.

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Председатель высшего законодательного органа выразил мнение, что трудовые книжки в том виде, в котором они существуют сейчас, — пережиток прошлой системы.

"Во всем мире рыночная экономика существует на основе регистраций данных публичной сферы и информации, которую человек представляет под личную ответственность. В XXI веке уже не нормально приходить с бумагой, когда существуют информационные технологии", — сказал Канду.

В проекте документа отмечено, что правительство, Национальная касса социального страхования и Национальная медицинская страховая компания в течение трех месяцев с момента публикации закона в Официальном Мониторе обязуются привести в порядок все необходимые нормативные документы в соответствии с законопроектом.

"Естественно, что будет и переходный период. Трудовые книжки не исчезнут за ночь. Будет создан реестр, максимум, в течение полугода", — заключил спикер.