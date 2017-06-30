Николай Стариков: мы не умеем сравнивать страны и людей

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. В Кишинев приехал известный российский историк, писатель и публицист Николай Стариков, который представил в молдавской столице свою новую книгу "Война чужими руками".

В этой работе автор рассматривает вопросы, когда на арене мировой истории одни игроки достигают цели за счет сил других. Рассуждая над этой темой, Стариков, затрагивает вопросы, связанные с Войной за независимость США, историей третьего рейха, восстанием в Будапеште в 1956 году и другими важными эпизодами прошлого.

В ходе презентации Стариков в беседе со зрителями коснулся, в том числе, и вопроса преподавания истории в общеобразовательной школе.

"Историю нужно преподавать большими временными слоями, чтобы люди понимали, что происходило в разных странах в одно и то же время, сравнивали процессы, факты, правителей. Потому что все знают, каким якобы жестоким был Иван Грозный, но мало кто помнит о том, что в это же время в Париже произошла Варфоломеевская ночь, унесшая в десятки раз больше жизней, чем Иван Грозный приказал казнить за всю свою жизнь", — подчеркнул Стариков.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Новую книгу Николая Старикова перевели на румынский язык

Затем речь пошла о роли и значении революций для судьбы государств, в которых они происходят.

"Ни одна революция сразу не ведет ни к чему хорошему. Это, в первую очередь, развал экономики, потеря территорий. После революции нет гарантии улучшения ситуации в стране, а вот гарантия ухудшения есть всегда. Все зависит от того, кто победит в этой борьбе", — отметил Стариков.

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Обращаясь к теме современной международной обстановки, писатель коснулся и темы Сирии.

"В Сирии — целый клубок внутренних и внешних интересов. Ряд сил, как внутри страны, так и вне ее, заинтересован в уничтожении этого государства. Россия «пришла» туда только с одной целью — не допустить развала Сирии", — сказал автор.