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Андреев столп

Загадочный Андреев столп - сколько людей лежит под ним

© Facebook / Юрий Швец
Общество
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Тема:
Узнай Молдову! (161)
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Загадочный Столп Андрея - настоящее поле для гипотез и предположений

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Много тайн и загадок таит в себе молдавская земля. Об одной из них недавно рассказал краевед Юрий Швец.

Андреев столп
© Facebook / Юрий Швец
Андреев столп

"Речь идет о так называемом Столпе Андрея — "Стылпул луй Андрей", который стоит среди холмистых лугов у села Рогожень Шолданештского района. Это каменная стела, на одной грани которой выбита надпись, а на остальных — орнаменты из крестов. Считается, что здесь в старину пролегала дорога, сейчас же это место в глуши", — рассказал Швец.

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По его словам, на камне выбита также и дата, и в переводе на нынешнее летоисчисление получается, что столп был установлен в 1732 году.

"Надпись довольно тяжело разобрать, но, к счастью, она уже давно прочитана более умными людьми. Привожу текст так, как его прочитал (настоятель церкви Святого Николая в Малых Милештах протоирей — ред.) Эммануил Брихунец — "IC XC NИ КА ПОМЕНИТI ДУШI РАБОВ Б[ОЖI]Я ТОАДЕРЪ АНДРI[Й] АНДРIЙ ВАСИЛI IФIМIЕ IЛИЕШЪ [IPI]MIE ЛIET 7240 IN ZIЛIЛЕ ЛУИ ГЛИГОРИ ГIКА ВОIВОД"", — сообщил Швец.

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IC XC NИ КА — это "Иисус Христос Победа" — так издревле писали на своих объектах культа христиане.

Надпись на Андреевом столпе
© Facebook / Юрий Швец
Надпись на Андреевом столпе

Судя по содержанию написанной частично по-славянски, частично по-молдавски надписи, всех, кто проходит мимо стелы, просят помянуть души "рабов божиих" Тоадера, Андрия, еще одного Андрия, Василия, Ифимия, Илиеша и Иримии.

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Год же в таких случаях обозначал время смерти, если речь в надписях не шла о каких-либо других событиях. Да и само содержание этих скупых строк свидетельствует именно о том, что все эти люди умерли практически в одно и то же время. Неизвестно, был ли тому причиной мор, набег татар или расправа турок-осман — ведь, судя по дате, это еще время господства Высокой Порты в Молдове.

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Слова "IN ZIЛIЛЕ ЛУИ ГЛИГОРИ ГIКА ВОIВОД" подчеркивают время, когда скончались упомянутые в надписи люди, — во время правления господаря Молдовы Григория Гики. Правителей нашей страны с этим именем было четыре. Один из них сидел в Яссах с перерывами с 1726 по 1748 год. То есть, по датировке все совпадает.

Является ли этот столп надгробным камнем или же просто памятным знаком, и, если верен первый случай, то сколько еще людей, кроме упомянутых в надписи, покоится там, — широкой аудитории пока неизвестно.

Тема:
Узнай Молдову! (161)

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Теги:
Столп Андрея, Юрий Швец, Молдова
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