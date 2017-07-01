Кишинев, разрушенный войной - редкие фотографии

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Ровно 76 лет назад, 1 июля 1941 года, советские войска согласно поступившему приказу отступили с территории Молдовы.

© Photo: архив Ивы Шолковской Эхо ВОВ: трогательная реликвия в семье заслуженного врача Молдовы

Значимость этого события — в том, что отступление из МССР началось только после получения приказа, а до этого, начиная с 22 июня Красная Армия и погранвойска ценою неимоверных усилий сдерживали натиск гитлеровцев.

Советское командование, как известно, приняло решение о подрыве стратегических объектов, чтобы они не достались врагу. Это общепринятая военная практика, вполне объяснимая — необходимо всеми средствами ослабить противника.

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Много взрывов в связи с этим распоряжением было произведено, в первую очередь, в Кишиневе. Другие здания пострадали в результате нацистских бомбардировок.

Краевед Юрий Швец представил сделанные немецким солдатом фотографии разрушенного Кишинева.

"Представленные ниже фотографии сделаны немецким солдатом и взяты из его фотоальбома. Подборка ценна тем, что на снимках виден Кишинев второй половины июля 1941 года сразу после занятия его немецкими и румынскими войсками. Везде руины и пожарища. Видны растерянные лица местных жителей, но есть и те, кто уже успел свыкнуться с новой властью", — сообщил Швец.