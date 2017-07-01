Кишинев, разрушенный войной - редкие фотографии

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Ровно 76 лет назад, 1 июля 1941 года, советские войска согласно поступившему приказу отступили с территории Молдовы.
Значимость этого события — в том, что отступление из МССР началось только после получения приказа, а до этого, начиная с 22 июня Красная Армия и погранвойска ценою неимоверных усилий сдерживали натиск гитлеровцев.
Советское командование, как известно, приняло решение о подрыве стратегических объектов, чтобы они не достались врагу. Это общепринятая военная практика, вполне объяснимая — необходимо всеми средствами ослабить противника.
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Много взрывов в связи с этим распоряжением было произведено, в первую очередь, в Кишиневе. Другие здания пострадали в результате нацистских бомбардировок.
Краевед Юрий Швец представил сделанные немецким солдатом фотографии разрушенного Кишинева.
"Представленные ниже фотографии сделаны немецким солдатом и взяты из его фотоальбома. Подборка ценна тем, что на снимках виден Кишинев второй половины июля 1941 года сразу после занятия его немецкими и румынскими войсками. Везде руины и пожарища. Видны растерянные лица местных жителей, но есть и те, кто уже успел свыкнуться с новой властью", — сообщил Швец.
- Разрушенная Армянская улица, здания с северной стороны от нынешнего бульвара Штефан чел Маре. Разрушенный двухэтажный дом располагался на углу Армянской улицы и нынешнего бульвара Штефан чел Маре.
- Немецкий солдат позирует перед руинами здания Центрального комитета Компартии Молдавии. До 1918 года там располагалась Вторая мужская гимназия, а в межвоенный период — лицей имени короля Фердинанда. Здание располагалось на нынешнем бульваре Штефан чел Маре ближе к перекрестку с нынешней улицей Лазо. Сейчас на его месте стоит здание СИБа.
- Советское орудие, оставленное предположительно на нынешней улице Букурешть близ перекрестка с улицей Пушкина. Здание – предположительно дом Рышкану-Дерожинских.
- Шествие с триколорами, в задних рядах есть даже плакат со свастикой. Колонна движется по нынешнему бульвару Штефан чел Маре от нынешней улицы Влайку Пыркэлаб в сторону улицы Пушкина. Видны руины бывшей гостиницы "Бристоль".
- Кишиневцы в очереди за хлебом.
- Счастливые немецкие солдаты - рады новым территориальным приобретениям.