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Эвакуация автомобиля

В Кишиневе две беды - дураки и парковки

© Sputnik/ Андрей Рудаков
Общество
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Лидер общественного движения СтопХам Молдова Александр Чолак рассказал о том, что мешает водителям научиться правильно парковаться в Кишиневе

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Отсутствие необходимого количества парковок — общая проблема городов Молдовы и стран Западной Европы, однако в случае наших западных соседей менталитет не позволяет оставлять автомобиль в неположенном месте, сообщил в беседе с корреспондентом Sputnik лидер общественного движения СтопХам Молдова Александр Чолак.

рейд стоп-хам reid stop-ham
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Эксперимент СтопХам: тротуары Кишинева против инвалидных колясок
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"Да, парковочных мест в Кишиневе мало, и мы, выходя на наши рейды, это понимаем. Но отсутствие парковок не должно влиять на то, что водители ставят автомобили не там, где надо да еще и начинают хамить, если мы их просим отъехать. А в Европе совести, судя по всему, больше у людей, и штрафы большие", — отметил Чолак, комментируя, увы, частые обстоятельства деятельности представляемого им движения.

Как заставить авто-хамов из Молдовы правильно парковаться >>>

Частичное решение этой проблемы в Молдове собеседник видит в том, чтобы полиция штрафовала нарушителей каждый раз при новом случае попрания ПДД. Ведь, если человек получит пять штрафов подряд, то он задумается над тем, нужно ли ему шестое взыскание. А то происходит, как в глупой комедии, сетует правозащитник, — получил водитель штраф за незаконную парковку вчера, а сегодня его машина все равно стоит на том же месте.

Рейд &quot;СтопХам&quot; показал: инвалидов выжили с тротуаров Кишинева
© Sputnik. Vladimir Polusatov, Nicolai Costirchin
Рейд "СтопХам" показал, что инвалидам не место на тротуарах Кишинева

"Но часто полиция лояльна к таким нарушениям и позволяет водителю уехать без штрафа. Хорошо, что наши граждане активны в соцсетях и размещают фото нелегальных случаев парковки. Кстати, многие водители даже не подозревают, что нарушают закон, оставляя машины в неположенном месте. Они думают, что, если нет знака, запрещающего парковку, то на этом месте можно разместить свой автомобиль. Но есть ПДД, где прописано, что на тротуаре априори парковаться нельзя, и туда может заезжать только спецтехника, карета скорой помощи и т.д.", — сказал Чолак.

"СтопХам" в Кишиневе: водителей "наставляют на путь истинный" >>>

Он привел недавний пример — частично отремонтировали тротуары на проспекте Штефан чел Маре, там есть строго отведенные парковочные места, а водители ставят авто прямо на… велосипедной дорожке, считая ее границей между пешеходной частью и местом парковки.

"Поэтому мы, движение СтопХам, наверное, и нужны — чтобы разъяснять людям некоторые аспекты ПДД. Молдавскому СтопХаму уже пять лет, и полиция знает, что мы всегда ведем себя крайне вежливо. Поэтому, когда дело доходит до вызова наряда, то представители закона всегда тщательно разбирают случай, анализируя нашу аргументацию. Как правило, после этого водителя штрафуют, причем, оправданно", — заключил Чолак.

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Теги:
парковки, автомобили, СтопХам в Молдове, Александр Чолак, Европа, Молдова, Кишинев
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