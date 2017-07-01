В одно мгновение Киртоакэ оставил без работы десятки человек

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Почти незамеченным для широкой общественности прошел протест небольшой группы людей перед зданием мэрии Кишинева.

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Протестующие — работники ООО MOLDPRESA GRUP. Они вышли в минувший четверг на акцию протеста перед мэрией Кишинева и требовали вернуть киоски MOLDPRESA, убранные с проспекта Штефан чел Маре в начале инициированных мэром Дорином Киртоакэ 1 апреля текущего года года ремонтных работ на этой улице.

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Как заявила председатель профсоюзного комитета MOLDPRESA GRUP Светлана Башкир, акции протеста продолжатся, если требования работников киосков не будут удовлетворены.

Из-за того, что 20 киосков были убраны со своих мест, 40 из 600 трудящихся остались без своих рабочих мест, следовательно, без средств к существованию, передает пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.

Мэрия Кишинева пока никак не прокомментировала требования трудящихся.

А в это время два киоска были убраны с территории, примыкающей к скверу близ театра Чехова — там полным ходом идет реконструкция рекреационной зоны. Странно, что эти киоски можно было переместить в другие места, чтобы они продолжали продавать людям газеты и другой товар. Но почему-то этого не было сделано.