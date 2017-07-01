Осторожно, в Кишиневе появились нудисты - кадры с места события

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен молодой человек, вышедший на людную улицу… в одном полотенце.
Парень с голым торсом шел по улице Сармизиджетуса в столичном секторе Ботаника. Его наготу прикрывало лишь бирюзовое полотенце.
На вопрос лиц, снимавших его на телефон из окна машины, он ответил, что направляется в таком виде за сигаретами.
Возможно, молодой человек, угнетаемый жарой, попросту забыл, выходя из спасительного душа, подобающе одеться.
Перед тем, как выложить эту запись в интернет, авторы снабдили ее веселой музыкой, поэтому просмотр видео стал еще веселее.