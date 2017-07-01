Более 500 лиц с ограниченными возможностями получили инвалидные коляски

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Новые инвалидные коляски получили 575 человек с ограниченными возможностями в рамках совестного молдо-американского проекта.

Характеристики для каждого из бенефициаров составляли медики-протезисты, чтобы затем подобрать коляски с необходимыми функциями.

"В рамках этого проекта помощь получат более 3000 лиц с ограниченными возможностями. В следующем году еще ряд человек с нарушениями опорно-двигательной систему получат необходимое оборудование", — отметила вице-министр труда, соцзащиты и семьи Анастасия Очеретный.

На нужды лиц с ограниченными возможностями в этом году из госбюджета было направлено 250 тысяч леев.