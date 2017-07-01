С завтрашнего дня Кишинев может расстаться с Киртоакэ навсегда

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Кто старое помянет, тому глаз вон, но, видимо, претит эта пословица тому, кто напомнил общественности один интересный факт.

Киртоакэ может быть отстранен от должности на следующей неделе >>>

В октябре 2016 года мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, отвевая на вопрос, когда будет полностью отреставрирован проспект Штефан чел Маре, градоначальник ответил, что главная артерия столицы будет радовать горожан своим новым видом со 2 июля 2016 года.

"Память Штефана Великого мы чтим 2 июля. Запишите — 2 июля, иначе мы расстанемся с вами", — сказал Киртоакэ журналистам.

Итак, завтра — 2 июля 2017 года. до завершения реконструкции проспекта Штефан чел Маре, как говорится, еще много воды утечет. По крайней мере, в предстоящее воскресенье работы никак не закончат. Так увидим ли мы теперь Дорина Киртоакэ, или уже нет — вот в чем вопрос.