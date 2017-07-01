Топ-5 способов занять себя дома в жару

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. На дворе красный код метеоопасности. Чем заняться в том время, когда выход на улицу чреват тепловым ударом? Вот несколько примеров.

© Sputnik/ Rodion Proca В жаркий субботний день кишиневцев хотели отравить

1. Напиши что-нибудь

Возьми и напиши что-нибудь интересное. Вспомни прошлое, интересные волнительные моменты. Сочини стихотворение или фразу, которую сможешь закинуть в соцсети.

2. Научись танцевать

Танцы делают жизнь позитивней. Никто не говорил, что танцевать можно только на дискотеках, свадьбах и балах. Танцевать можно, а лучше будет, нужно всегда! Хочешь поддерживать форму? Танцуй! Хочешь выйти из депрессии? Танцуй! Угадай, что надо делать, чтобы день стал более позитивным? Правильно! Танцевать. А пока жара, танцуй дома!

© RIA Novosti. Alexey Kudenko В четырех районах Молдовы введен высший уровень опасности из-за жары

3. Создай сайт

Когда у тебя много свободного времени, то создание и ведение сайта именно то, что тебе надо! Это может быть твоим хобби. Придумай оригинальную и интересную для тебя тематику сайта и пополняй его тем, что ты считаешь нужным.

4. Создай блог

Если ты считаешь, что создание сайта тебе не под силу, тогда зарегистрируйся в какой-нибудь блогосфере и пиши, делись тем, что тебе интересно.

5. Позанимайся спортом!

Хочешь красиво выглядеть и иметь сексуальное тело? Позанимайся спортом! Это развлечение тебе никогда не навредит. Сделай несколько приседаний, отжиманий, а также упражнения на пресс. Можешь что-то добавить от себя.