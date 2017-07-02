Даже не дрогнула: как Анишоара Логин подала сюжет об аресте Киртоакэ

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Ведущая новостей на канале ProTV Анишоара Логин демонстрирует не только высокий профессионализм, но и природные женские качества.

Так, например, недавно она представляла новость о том, что ее бывшему супругу продлили арест. Хоть бы один мускул дрогнул на лице тележурналистки!

В том же выпуске новостей был представлен видеосюжет об "истории успеха" Киртоакэ. Шла там и речь о ремонте проспекта Штефан чел Маре в Кишиневе, а также о стремительной помолвке и столь же стремительно окончившейся истории любви Киртоакэ и Логин.

Кишиневский градоначальник и тележурналистка сочетались узами брака в мае 2016 года. Однако семейный союз распался спустя пять месяцев. СМИ сообщали, что проблемы в семейной жизни Киртоакэ и Логин начали появляться сразу после медового месяца. Их провоцировали скандалы, в которых фигурировало имя мэра Кишинева, что очень беспокоило Анишоару.

Недавно мэр Кишинева был задержан правоохранительными органами. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния и проходит по делу о платных парковках. Градоначальник находится под домашним арестом>>>