Житель Молдовы создал в "болоте" настоящую красоту

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Настоящую картину из экзотических растений создал ботаник Георгий Лукицэ. Он оборудовал пруд, в котором высадил 50 сортов кувшинок. Цветы, выращенные в Молдове, обладают удивительной способностью. Тропический вид морозоустойчив. Более того — некоторые сорта нуждаются в низких температурах для того, чтобы впоследствии цветение было буйным.

Дарья Чернега Настоящую картину из экзотических растений создал кишиневский ботаник

"У нас в Молдове цветы растут с середины мая и до заморозков. Бывает, что температура воды упала ниже +10 градусов, а бутончики все еще появляются на некоторых сортах", — пояснил Георгий Лукицэ.

Цветовод рассказал, что нежные на вид растения на самом деле любят грязную, цветущую воду. Она богата фосфором, которым питаются кувшинки. В коллекции Георгия Лукицэ собраны сорта, привезенные из Северной Америки, Европы и Азии. В свое хобби цветовод вложил порядка 10-ти тысяч евро.

Дарья Чернега Георгий Лукицэ оборудовал пруд, в котором высадил 50 сортов кувшинок

"Разведение кувшинок не было задумано для коллекции. Люди коллекционируют разные вещи, платят большие деньги, когда, например, собирают картины. А у меня — живая картина. При чем она меняется каждый день. Некоторые сорта, которые сегодня цветут обильно, завтра могут не цвести", — рассказал Лукица.

Дарья Чернега В свое хобби цветовод вложил порядка 10-ти тысяч евро.

Посмотреть на живую картину может любой желающий. За вход на территорию, где расположен пруд с кувшинками, Георгий Лукицэ денег не берет. Пик цветения придется на середину июля.

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