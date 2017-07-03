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Консервы

Консервы из "будущего": смотри, чем травят покупателей в Кишиневе

© Sputnik/ Максим Блинов
Общество
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В столичные магазины поставлялись овощные консервы из "будущего", изготовленные подпольно в антисанитарных условиях

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции Кишинева выявили предприятие, специализирующееся на обработке и консервации агропродовольственной продукции.

Покупатели в торговом зале гипермаркета
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Производственный цех этой компании находится на территории пригорода, который относится к столичному сектору Чеканы. Сообщается, что продовольственные товары изготавливались в антисанитарных условиях. Сырье использовалось без документов о происхождении. Кроме того, сотрудники предприятия искажали срок годности на продуктах. В деятельности компании выявлены нарушения в бухгалтерской отчетности.

Продукция этого предприятия должна была поставляться в некоторые сети магазинов для дальнейшей продажи.

В производственном цехе проведены обыски, в результате которых обнаружены две тонны овощей, предназначающихся для обработки, консервы с датой производства из будущего, черная бухгалтерия и другое.

Виктор Мороз
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Открыто уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. За это местное законодательство предусматривает штраф 67 — 107 тысяч леев или тюремный срок до шести лет в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности в течение 2-5 лет.

Деятельность подпольного предприятия предстоит остановить Центру общественного здоровья и Национальному агентству продовольственной безопасности.

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Теги:
подпольный цех, производство, полиция, Молдова, Кишинев
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