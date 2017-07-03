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Пляж на озере в Оргееве

Райский уголок: где в Молдове переждать жару в комфорте

© Photo: Пресс-служба мэрии Оргеева
Общество
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Несмотря на передышку жара не собирается отступать: переждать зной можно на обновленном и расширенном пляже – где его найти

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. В Оргееве обустроили общественный пляж, прилегающий к городскому озеру, которое является вторым по величине в республике. История этого водоема насчитывает более 40 лет.

Как подчеркнули в мэрии Оргеева, "последние 20 лет руководство города не придавало никакого значения главному месту отдыха горожан, и территория озера пришла в полное запустение". Ранее мэр (примар) Оргеева Илан Шор распорядился провести масштабную реконструкцию этого объекта. Работа над комплексом шла в течение месяца.

бассейн
© PIXABAY / stevepb
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По словам представителей администрации мэрии Оргеева, проект по очистке озера и обустройству территории водоема — уникальный для нашей страны. Как подчеркнули в мэрии, это второй крупный проект стратегического значения, реализованный командой Илана Шора.

На берегу озера обустроены два песчаных пляжа, оснащенные 100 шезлонгами, скамьями и душевыми кабинами. Зона водоема расширена, в результате чего появились освещенные аллеи со скамьями, цветами, деревьями и кустарниками.

На территории комплекса появились две спортивные площадки.

Как подчеркнули в мэрии, озеро Оргеева станет развлекательной достопримечательностью и для самых маленьких горожан, специально для которых открыт парк развлечений с батутами, лабиринтами и футбольной площадкой.

Для владельцев транспортных средств построена парковка на 50 мест. На территории зоны отдыха работает система наблюдения.

Оргеев ждут перемены: что изменится в городе
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
Оргеев ждут перемены: что изменится в городе

По распоряжению главы городской администрации, построены подъездные пути к озеру. Так, с 1 июля горожане могут ездить по отремонтированной за счет собственных средств муниципальным предприятием SCL улице Н. Стамати.

"Неоднократно говорил и повторю еще раз: для меня важно, чтобы вы, дорогие оргеевцы, жили в родном городе достойно, в комфорте и безопасности. Для этого наша команда приложит все необходимые усилия… Вместе нам удалось реализовать много прекрасных проектов и, конечно же, предстоит сделать еще многое, но с вашей поддержкой, трудясь, шаг за шагом нам все удастся",- подчеркнул Шор в своем обращении к оргеевцам.

Торжественное открытие зоны отдыха прошло под открытым небом. Жители и гости города танцевали под песни Юлианы Берегой, Ионела Истратий, Дары, а после молодежь повеселилась на настоящем open-air пенной вечеринке. Праздник завершился шоу фейерверков.

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Теги:
пляж, озеро, Илан Шор, Оргеев, Молдова
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