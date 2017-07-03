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Представитель Партии Шора Алина Шаргу (слева) и вице-председатель политформирования Марина Таубер (справа)

Шора ждут в июле в Европарламенте

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Депутаты Европарламента пригласили лидера "Партии Шора", главу оргеевской администрации совершить рабочий визит в Брюссель: адвокаты политика направили ходатайство на получение разрешения для поездки

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Европейские депутаты пригласили лидера "Партии Шора", мэра (примара) Оргеева Илана Шора совершить рабочий визит в Брюссель.

Представители Партии Шора в Страсбурге
© Photo: partidulsor.md
Евродепутатам указали на нарушение прав Илана Шора

Кишиневский суд 21 июня приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Его выпустили из зала суда под судебный контроль до вынесения окончательного решения по данному делу.

Представители Партии "Шора" и адвокаты мэра Оргеева Денис Уланов и Юлиан Балан рассказали евродепутатам о нарушении прав Шора.

Ряд европейских парламентариев уже высказали поддержку Илану Шору. В частности, представитель Народной европейской партии Фульвио Мартушелло (Fulvio Martusciello) заявил о том, что следит за ситуацией, сложившейся вокруг мэра Оргеева.

"Можете рассчитывать на нашу поддержку. Илан Шор не один. Вместе одержим победу в случае с Иланом Шором", — процитировала слова евродепутата вице-председатель "Партии Шора" Марина Таубер.

В ходе пресс-конференции Таубер также обратила внимание на поступившее в адрес партии послание от ряда евродепутатов от итальянской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Итальянская делегация ПАСЕ провела встречу с делегацией из Республики Молдова — представителями "Партии Шора". Мы выслушали информацию о сложной ситуации, с которой сталкивается лидер "Партии Шора", мэр города Оргеева Илан Шор. Речь идет о нарушении прав человека, а также об ограничениях и несправедливости в его адрес", — процитировала Таубер текст из послания евродепутатов.

По словам Таубер, европейские парламентарии пристально следят за ситуацией вокруг Шора. Чиновники попросили держать их в курсе всех изменений, связанных с этим вопросом.

Адвокат Илана Шора Денис Уланов
© Photo: пресс-служба "Партии Шора"
Ряд депутатов Европарламента высказался по ситуации с Иланом Шором

"Исходя из детальной информации и аргументов, предоставленных европейским депутатам, а также презентации проектов, которые были внедрены Иланом Шором, что вызвало интерес евродепутатов, на его имя поступило приглашение совершить в июле рабочий визит в Брюссель для обсуждения ситуации, которая сложилась вокруг политического лидера в нашей стране, а также различных проектов, вопросов сотрудничества по европейской линии", — сказала Таубер.

По ее мнению, приглашение европейских чиновников можно расценивать как успех.

"Это результат, который показывает, что европейские институты услышали нас, и мы находимся в ожидании этой поездки. Искренне надеемся, что Илан Шор совершит рабочий визит, чтобы у него была возможность высказать свою позицию евродепутатам, которые его ждут. Учитывая, что Шор находится под судебным контролем, адвокаты должны сегодня подать ходатайство в судебную инстанцию", — отметила Таубер.

Представитель "Партии Шора" выразила надежду, что "хотя бы в этой ситуации Илан Шор не будет ограничен в правах", а получит возможность лично обсудить свой вопрос с руководством европейских структур.

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Теги:
поддержка, визит, Европарламент, Марина Таубер, Илан Шор, Молдова
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