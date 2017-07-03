Самолеты авиакомпании "Fly One" продолжают вылетать с задержкой

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Все рейсы авиакомпании "Fly One" в понедельник вылетают с задержкой из Международного аэропорта Кишинева. Об этом свидетельствуют данные онлайн табло на сайте авиакомпании.

В воскресенье из-за технической неполадки рейс этого авиаперевозчика из Ираклиона в Кишинев, в срочном порядке вернулся в аэропорт имени Никоса Казанзакиса, из которого стартовал. Скандал произошел уже на земле, когда пассажиры вынуждены были задержаться на 12 часов в аэропорту Ираклиона в ожидании следующего рейса на Кишинев. Как утверждают пассажиры, большинству из них не досталось воды и еды. Только спустя сутки представители "Fly One" выступили с объяснением. Инцидент произошел из-за сигнала от системы управления воздушного судна, потребовалась дополнительная проверка. На борту находились 170 пассажиров. Как утверждают в авиакомпании, им предоставили приют, обеспечили едой.

В понедельник авиаперевозчик предупредил о возможных задержках рейсов после инцидента.

В итоге все четыре самолета этой авиакомпании, вылетевшие из Кишинева, сделали это с опозданием. Ранний рейс в Москву вылетел вместо 6.20 в 7.07, в Барселону – вместо 6.45 в 6.58, в Париж – вместо 11.00 в 12.34 и еще раз в столицу России – вместо 15.00 в 15.40.

Об изменении в графике полетов по другим направлениям перевозчик также предупредил. Однако уже после официального объявления, вылет самолета в Рим повторно отложили. Вместо 19.20 он покинет Кишинев в 21.50. В Парму вылет запланирован на 19.50, а два рейса в Москву отправятся в 20.10 и 21.40.