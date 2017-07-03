Эксклюзив: бард Олег Митяев ждет приглашения в Кишинев

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Известный бард Олег Митяев, автор песен "Изгиб гитары желтой…", " С добрым утром, любимая…", "Лето — это маленькая жизнь" и др., готов приехать в Кишинев с концертом. Об этом музыкант заявил в беседе с корреспондентом Sputnik.

Недавно в передаче "Кто хочет стать миллионером", в которой участвовали композитор Виктор Зинчук и Олег Митяев, прозвучал вопрос о Кишиневе. Игроки должны были угадать город на реке Бык. Среди вариантов ответа были: Загреб, Минск, Кишинев и Белград. Музыканты интуитивно склонялись к правильному ответу, но замешкались. Оба признались, что были в Кишиневе и не помнят есть, или нет там река. После долгих обсуждений и при помощи друга, артисты все-таки дали правильный ответ.

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Корреспонденту Sputnik Молдова удалось дозвониться до известного барда и спросить его о Кишиневе.

Несмотря на занятость (только что завершился знаменитый Грушинский фестиваль авторской песни, главой художественного совета которого является Олег Григорьевич — прим. ред), музыкант согласился дать короткое интервью.

"В Кишиневе я был очень давно. Наверное, лет 20-25 назад. Конечно, запамятовал о наличии у вас реки", — ответил мэтр.

Тем не менее, артист признался, что с Кишиневом у него связаны теплые воспоминания. Он бы с удовольствием еще раз выступил в нашем городе.

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"Конечно, приглашайте. Обращайтесь к вашим организаторам концертов. С удовольствием приеду к вам с выступлением", — сказал Митяев.

Олег Митяев — заслуженный артист России, лауреат множества фестивалей и премий, основатель благотворительной организации, оказывающей помощь движению авторской песни. Его лирика понятна и любима, а популярные песни уже разошлись на цитаты. Например, этой: