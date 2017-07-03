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Задержание мэра Кишинева Дорина Киртоакэ

Что не успел сделать Киртоакэ до своего ареста

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Коллега мэра Кишинева Дорина Киртоакэ по партии рассказал о том, что не успел сделать градоначальник до ареста

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Глава управления здравоохранения Кишинева, либерал Михай Молдовану считает, что мэр (примар) столицы Дорин Киртоакэ, проходящий по делу о платных парковках, не успел до ареста укомплектовать свой кабинет двумя заместителями столичного градоначальника.

Киртоакэ, находящийся под домашним арестом, подписал распоряжение о созыве чрезвычайного заседания мунсовета, на котором предполагалось утвердить двух новых вице-мэров от Либеральной партии. Либералы предлагают сделать вице-мэрами Михая Молдовану и Валериу Мунтяну. Оба — действующие вице-председатели Либеральной партии страны.

"Господин мэр думал провести эти назначения сразу после утверждения Закона о статусе муниципия Кишинева. Он был в поиске кадров, которые смогли бы ему помочь, в частности в социальном секторе", — сказал Молдовану.

На вопрос о том, почему были выдвинуты именно эти две кандидатуры на пост замов столичного градоначальника, Молдовану ответил: "А… кто?".

Чиновник считает, что у него и его коллеги по партии достаточно опыта. В тоже время Молдовану отметил, что если он будет утвержден на посту вице-мэра Кишинева, то он не намерен отказываться от полномочий руководителя столичного управления здравоохранения.

Дорин Киртоакэ и Анишоара Логин
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Мунтяну недавно ушел в отставку с поста министра окружающей среды, когда либералы приняли решение уйти в оппозицию, а Молдовану в настоящее время занимает пост руководителя управления здравоохранения столичной мэрии.

Все руководство кишиневской администрации находится под следствием. Вице-примара Владимира Котеца задержали еще в мае 2016 года в рамках расследования уголовного дела по факту нарушений в процедуре сдачи в эксплуатацию нескольких кишиневских строений. В апреле 2017-го по делу о коррупции, связанном с платными парковками в столице Молдовы, задержали Нистора Грозаву, а спустя месяц в рамках расследования того же дела арестовали и примара Дорина Киртоакэ.

Согласно Закону "О статусе муниципия Кишинев", в молдавской столице могут быть четыре вице-мэра.

"Заместитель примара избирается по предложению генерального примара и утверждается решением муниципального совета большинством голосов. Если проект решения об избрании предложенного кандидата исключается из повестки дня подряд на двух заседаниях мунсовета или не набирает необходимого количества голосов на двух заседаниях, генеральный примар назначает своего заместителя распоряжением, которое доводится до сведения муниципального совета", — говорится в тексте закона.

Таким образом, Киртоакэ сможет сам утвердить в должности Мунтяну и Молдовану, если советники дважды откажутся за них голосовать.

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Теги:
перестановки, назначение, арест, Валериу Мунтяну, Михай Молдовану, Дорин Киртоакэ, Молдова, Кишинев
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