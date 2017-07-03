"Fly One" придется ответить: как избежать ночевки в аэропорту без еды

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Орган гражданской авиации Молдовы рекомендует пассажирам рейса Ираклион-Кишинев требовать компенсации у компании "Fly One", если они опоздали на другие рейсы из-за того, что самолет этого авиаперевозчика вернулся в пункт отправления по причине технической неисправности.

Самолет авиакомпании "Fly One", вылетевший в воскресенье, 2 июля, из греческого Ираклиона в Кишинев, в срочном порядке вернулся в аэропорт имени Никоса Казанзакиса. Скандал произошел уже на земле, когда пассажиры вынуждены были задержаться на 12 часов в аэропорту Ираклиона в ожидании следующего рейса на Кишинев.

Как утверждают пассажиры, большинству из них не досталось воды и еды. Только спустя сутки представители "Fly One" выступили с объяснением.

Инцидент произошел из-за сигнала от системы управления воздушного судна, потребовалась дополнительная проверка. На борту находились 170 пассажиров. Как утверждают в авиакомпании, им предоставили приют, обеспечили едой.

Рейс авиакомпании "Fly One" выполнялся на самолете, который пребывает под мониторингом Органа гражданской авиации Армении. Судно, как уточняет профильное ведомство, находилось в режиме wet lease (сделка, в которой арендодатель предоставляет арендатору набор дополнительных услуг).

Это, как отметили представители Органа гражданской авиации Молдовы, не позволяет вмешаться в расследование обстоятельств инцидента. Согласно международным стандартам, отчет об условиях полета будет рассмотрен специалистами из Армении.

Молдавская сторона намерена запросить у армянских коллег исчерпывающую информацию по поводу обеспечения полета. В рамках программы ЕС о проверке иностранных самолетов сразу после возращения из Ираклиона в Международный аэропорт Кишинева Орган гражданской авиации Молдовы инициирует проверку типа SAFA для установления условий дальнейшей летной способности авиасудна.