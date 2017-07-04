Точный прогноз погоды в Кишиневе на четверг, 6 июля

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Сегодня в Молдове, по прогнозам метеорологов, ожидается облачная c прояснениями погода.

В центре Молдовы и в Кишиневе столбик термометра поднимется до + 23+ 25 С в дневные часы и + 16+ 18 С ночью.

На юге страны ожидается + 24 + 26 С в обеденное время и +18 + 19 С ночью.

На севере Молдовы, по прогнозам метеорологов, будет + 22 С + 23 С днем и + 11 + 13 С ночью.

Давление 746 мм. рт.ст. Относительная влажность — 90 %.

Дело в том, что сегодня синоптики обещают кратковременные дожди и грозы на территории всей Молдовы, правда, лишь в первой половине дня. После обеда дождя не будет.

Геомагнитный фон будет спокойным, возможны лишь слабые геомагнитные возмущения в рамках нормальных показателей.

Завтра, 5 июля, характер погоды сохранится, будет облачно, и с прояснениями, однако вероятность осадков снизится. Среда будет своеобразной передышкой перед четвергом, 6 июля, когда ожидаются снова дожди и грозы. Зато эти дождливые несколько дней принесут прохладу жителям Молдовы, которые уже устали от изнуряющей жары.

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Nicolai Kibich Интересные факты о дожде

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