Как в Молдове купить квартиру подешевле, а то и вовсе за копейки

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Кто не хочет купить квартиру или даже дом не просто выгодно, а по гораздо более низким ценам в сравнении с предложениями на рынке жилья. Такое действительно возможно. Правда, надо знать, где искать недвижимость. К примеру, находящийся в процессе ликвидации Banca de Economie выставляет на аукцион "с молотка" десятки жилых и коммерческих помещений, а также земельные участки, транспорт и т.д.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ВЕМ, некоторое жилье находится в стадии незавершенного строительства, другое нуждается в капитальном ремонте, а есть и такие помещения, которые сохранились в идеальном состоянии. Большинство построек размещены в сельской местности. Стартовая цена на них колеблется от полутора тысяч долларов и выше, в зависимости от состояния здания. Есть дома и подороже, но все равно они обойдутся дешевле в сравнении с предложениями на рынке. К примеру, двухэтажный особняк в городе Чадыр-Лунга выставлен на продажу по стартовой цене в 26 тысяч долларов, а вилла в Калараше с гаражом и другими пристройками на территории двора обойдется в примерно в 110 тысяч долларов.

К продаже представлен и семиэтажный дом в Бельцах, в котором насчитывается 33 квартиры. Это объект незавершенного строительства. Его стартовая цена составляет 7,7 миллиона леев (0,4 миллиона долларов).

© Facebook / Игорь Антон Что делать, если вам продали некачественную квартиру в новострое

С полным списком выставленного на продажу имущества ВЕМ можно ознакомиться здесь. Аукцион "на повышение" назначен на 17 июля, на 11.00.

К слову, не только банки, находящиеся в процессе ликвидации, распродают свое имущество. К таким мерам прибегают и функционирующие в нормальном режиме финучреждения, которые принимают решение избавиться от балласта оставленного под залог имущества.

Однако, приобретая такое жилье, нужно помнить, что не все люди, у которых банк отобрал имущество за долги, согласны таким решением. К примеру, бывший владелец залогового жилья может отказаться съезжать. Иногда новый владелец узнает об этом уже после покупки недвижимости. В этом случае разбираться ему придется самостоятельно — в судебном порядке. Банк за это уже не отвечает.

Кроме того бывший владелец может через суд оспорить и то, что банк вообще забрал имущество. Если взыскание признают необоснованным, то новому владельцу придется возвращать купленное на аукционе жилье. Есть и много других подводных камней, поэтому прежде чем покупать залоговое жилье, нужно взвести все "за" и "против".

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