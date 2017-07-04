В Молдове пересчитают белых аистов и узнают все об экологии страны

КИШИНЁВ, 4 июл — Sputnik. В Молдове проходит необычная перепись. Специалисты из Общества охраны птиц и природы решили пересчитать белых аистов. Этот вид пернатых в Молдове внесен в Красную книгу и находится под охраной государства.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Социолог: перепись населения провалена, 70 миллионов леев на ветер

Впервые к участию в переписи орнитологи приглашают граждан Молдовы. Каждый, у кого во дворе гнездятся аисты, могут заполнить специальную он-лайн анкету. А именно — внести в общую базу свое имя, фамилию, адрес, где гнездится семейство аистов, и обязательно указать количество птенцов.

По итогам сбора данных будет создана интерактивная карта обитания этого вида птиц.

Как пояснила для Sputnik специалист Общества по охране птиц и природы Сильвия Урсу, аисты издавна мирно сосуществуют рядом с человеком. Как правило, люди помогают им гнездиться. Например, раньше хозяева частных домой закидывали на крышу старые колеса от телеги, чтобы создать основу для гнезда. Соседство с семейством аистов для молдаван всегда было предметом гордости.

"Аист остается с человеком надолго, если у него удобное гнездо. Даже если оно неудобное, он сначала пытается его перестроить, а если не получается, то вынужден улететь. Решающим фактором является расстояние до влажной зоны – реки или озера. И если они пересыхают, то аисты перелетают", — рассказала Сильвия Урсу.

В живой природе аисты селятся рядом с неглубокими водоемами. Там легче найти пропитание – змей и лягушек.

Специалисты отмечают, что эти птицы обитают только в чистых зонах. Поэтому по результатам переписи можно будет судить и о состоянии окружающей среды в Молдове. Пересчет аистов в живой природе осуществляют орнитологи. Они выезжают на места со специальным оборудованием.

"По предварительным данным в Молдове выявлено 125 гнезд аистов, что автоматически означает 125 пар или же 250 взрослых аистов. Число птенцов выросло до 150-ти. Таким образом, мы уже можем сделать вывод, что в Молдове проживает порядка 400 аистов", — отметила собеседница.

Перепись продлится до конца августа. В Обществе охраны птиц и природы ожидают, что данные о количестве аистов, обитающих в Молдове, увеличатся вдвое по сравнению с предварительными результатами переписи.

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