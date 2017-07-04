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Готовьтесь платить больше: в Кишиневе объявлен очередной рост тарифов

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тариф на вывоз мусора увеличился – это стало необходимой мерой для решения мусорного коллапса, который нависает над Кишиневом достаточно продолжительное время

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Мусорная проблема, которая в течение продолжительного времени держала в осаде муниципий Кишинев, похоже будет решена.

Мусорные контейнеры в Кишиневе
© Sputnik / RODION PROCA
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Во всяком случае на это надеется большинство мунсоветников, которые проголосовали во вторник за повышение тарифа на вывоз мусора. Теперь вместо 5,6 лея кишиневцы будут платить 9,25 лея. А предлагалось же увеличить тариф до 16,5 лея. Владельцы частных домов должны быть готовыми платить на 7,3 лея больше — 18,5 лея. Новые тарифы вступят в силу только после того, как под проектом поставят подписи ряд чиновников мэрии столицы.

Как отметил вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, "без этого подорожания мы не можем работать дальше".

Глава фракции Партии социалистов Республики Молдова в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан заявил Sputnik, что "сегодня было очень тяжелое заседание мунсовета".

"Надо понимать, что, если мы, кишиневцы, хотим, чтобы все было хорошо, то надо позаботиться и о людях, которые проживают в непосредственной близости к свалкам. Им тоже должно быть комфортно и безопасно", — сказал Чебан.

По его словам, именно поэтому сегодня мунсовет проголосовал в общем пакете наряду с увеличением тарифа за выделение средств из муниципального бюджета на строительство дамбы, очистных сооружений, дороги, которая должна проходить к свалке в Цынцэренах вне населенного пункта, а также на компенсацию жителям этого села. Речь идет о 40 миллионах леев.  "Примерно 12 миллионов будет выделено на очистные сооружения в Бубуечь. Там тоже надо решать проблему, ведь туда незаконно вывозили мусор в течение 6 лет. Кроме того будет выделено 500 путевок для детей этого населенного пункта", — сказал Чебан.

Он добавил, что в самых неблагоустроенных дворах появятся детские или спортивные площадки. 

Как отметил мунсоветник, в связи с повышением тарифа на вывоз мусора вводится компенсация для 110 тысяч кишиневцев с низкими доходами. "Таким образом, они не почувствуют подорожание", — пояснил Чебан.

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Теги:
мусор, тариф, Нистор Грозаву, Ион Чебан, Молдова, Кишинев
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