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justice, суд

Гамрецкий "сдал" Киртоакэ, признал вину и пойдет под суд

© Sputnik/ Andrei Starostin
Общество
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Тема:
Коррупция в мэрии Кишинева (6)
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Руководитель управления транспорта столичной мэрии Игорь Гамрецкий предстанет перед судом

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Глава управления транспорта примэрии Кишинева Игорь Гамрецкий, которого задержали по делу о платных парковках в столице, признал свою вину, сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.

"Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины. Дело должно рассматриваться судебной инстанцией по специальной процедуре", — говорится в сообщении ведомства. 

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Гамрецкого, а также вице-примара Нистора Грозаву, экс-муниципального советника Геннадия Иващенко, трех администраторов парковочных компаний, а также бизнесмена, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя, задержали в конце мая. 

По данным следствия, в июне 2015 года управление общественного транспорта и путей сообщения мэрии Кишинева объявило о тендере по строительству платных парковок в столице. Сообщается, что обязательные требования к компаниям, которые должны были участвовать в тендере, немотивированно завышены. Претендентов на участие в тендере оказалось 16, однако заявки подали лишь две фирмы — компания-нерезидент "EME PARKLEITSYSTEM GmbH" и компания-резидент ООО "Sizif-L". Последнюю исключили, так как не был представлен полный пакет необходимых бумаг. В НАЦ отметили, что уголовное дело открыто по подозрению в том, что вице-мэр Кишинева подписал контракт без утверждения данного документа муниципальным советом. Местное законодательство предполагает, что подобные контракты сначала обсуждаются, а затем передаются на рассмотрение и последующее утверждение в мунсовет. 

В ходе следствия отмечены периодические встречи ряда ответственных лиц мэрии с бизнесменом, который тайно управлял компанией-победителем тендера, а также другими парковками и некоторыми офшорами. Также, по данным НАЦ, собраны доказательства, что тендер был проведен с нарушениями, а чиновники мэрии и представители компании-победителя действовали сообща. 

Раду Бушилэ
© Sputnik/ Rodion Proca
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После этих арестов в рамках расследования дела последовало и задержание примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Как выяснили следственные органы, Гамрецкий обещал победу в тендере за 26% уставного капитала соответствующей компании. Тогда он обещал убедить столичного градоначальника отдать победу именно этой фирме. В итоге, как сообщают в Генпрокуратуре, Киртоакэ согласился на сделку при условии, что обещанную долю в компании они разделят с Гамрецким пополам – по 13% уставного капитала.

Позже дело на начальника управления транспорта кишиневской примэрии выделили в отдельное производство. Гамрецкому грозит штраф в 3-4 тысячи условных единиц или лишение свободы на срок до 6 лет.

Тема:
Коррупция в мэрии Кишинева (6)

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Теги:
признание вины, платные парковки, показания, дело, суд, Генеральная прокуратура, Игорь Гамрецкий, Нистор Грозаву, Дорин Киртоакэ, Молдова, Кишинев
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