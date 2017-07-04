Недолго длилась прохлада в Молдове: жара отомстит не на шутку

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Жара уже совсем скоро вернется в Молдову, а пока еще есть время, чтобы насладиться "прохладой". Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в среду, 5 июля, средний максимум по стране достигнет отметки в +27 градусов по Цельсию. Дальше — жарче…

© Sputnik/ Александр Вильф Топ-5 способов занять себя дома в жару

Уже в четверг воздух прогреется до +29. Такая температура продержится до субботы. Как ожидается за эти несколько дней местами по стране пройдут кратковременные дожди с грозами. В воскресенье на большей части территории республики пройдут небольшие осадки. Вероятны грозы. А столбики термометров покажут в среднем уже +31. Такая же погода будет и на старте будущей недели.

В следующий вторник на севере страны температурный максимум достигнет +31, в центральных районах республики — до +32, а на юге Молдовы — до +33.

На протяжении всей недели, по прогнозам синоптиков, ожидается атмосферное давление в пределах нормы.