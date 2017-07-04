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Пенсионерка

Пенсионная рулетка: останутся ли в Молдове пенсионеры

© Sputnik/ Evghenii PANASENCO
Общество
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Пенсионная реформа в Молдове окончательно вступила в силу - началось повышение пенсионного возраста и страхового стажа: что ждет страну

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Первый этап пенсионной реформы, который предполагает постепенное уравнивание возраста выхода на пенсию для женщин и мужчин, стартовал в Молдове. Согласно реформе, возраст выхода на пенсию будет увеличиваться ежегодно для мужчин на четыре месяца, а для женщин — на шесть, пока не достигнет единого показателя в 63 года.

Галина Шеларь
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Так, с июля 2017 года возраст выхода на пенсию для мужчин уже составляет 62 года 4 месяца, а для женщин — 57 лет и 6 месяцев. До единого показателя мужчины дойдут к 1 июля 2019 года, а женщины — к 1 июля 2028 года.

Кроме того, начиная с 1 июля 2017 года для женщин, родивших и воспитавших до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, устанавливается пенсионный возраст на 3 года меньше стандартного.

Полный страховой стаж 34 года устанавливается, начиная с 1 июля 2018 года для мужчин и с 1 июля 2024 года — для женщин.

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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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С июля 2017 года страховой стаж и для мужчин, и для женщин вырос на полгода. Таким образом, лица, которые после 1 июля 2017 года выходят на пенсию, должны знать, что мужчины выходят на пенсию по достижении 62 лет и 4 месяцев при наличии страхового стажа 33 года и 6 месяцев, а женщины выходят на пенсию при достижении возраста 57 лет и 6 месяцев, имея страховой стаж 30 лет и 6 месяцев.

Стоить помнить, что, начиная с 1 апреля 2017 года, при расчете пенсии больше не представляются справки о зарплате, полученной в период до 1 января 1999 года, так как пенсия рассчитывается только на основании застрахованного дохода, реализованного после 1 января 1999 года и отраженного на лицевом счете социального страхования.

Кто посоветовал?

Повышение пенсионного возраста в Молдове было одним из условий Международного валютного фонда, с которым власти республики заключили в 2016 году меморандум о сотрудничестве. Эксперты МВФ подчеркивали, что в Молдове зарегистрирован очень низкий уровень соотношения между количеством застрахованных работающих граждан и количеством пенсионеров — на 10 пенсионеров приходится всего 13 работающих. Как подчеркивают специалисты, этот показатель продолжает ухудшаться из-за старения населения и трудовой миграции. Одним из пунктов для обеспечения долгосрочной устойчивости пенсионной системы эксперты МВФ выделили повышение пенсионного возраста.

Без реформы — никак…

Власти Молдовы сами признают, что если не предпринимать конкретные меры по реформированию пенсионной системы страны, то ежегодно финансирование из госбюджета республики будет только расти. Реформа, по мнению руководства республики, направлены на сохранение пенсионной системы, "которая, если мы продолжим в такой же манере, как и до этого момента, через два года рухнет. Мы не будем в состоянии выплачивать пенсии".

Пожилая женщина
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Между тем эксперты отмечают, что в будущем в Молдове и вовсе не останется пенсионеров. Чем это объясняется? Одна из главных проблем, о которой не первый год говорят социологи — это крах пенсионной системы, в будущем, утверждают эксперты, она просто перестанет работать. И дело тут далеко не в стаже и е в пенсионном возрасте. В стране слишком мало людей, которые работают легально и перечисляют деньги в пенсионный фонд. Те, кто уехал на заработки и вовсе не платят в социальные фонды, хотя, когда вернутся, захотят получать пенсию. Есть проблема работающих, но получающих зарплату в конвертах, именно поэтому пенсионная реформа забуксовала еще в конце 90-х, начале нулевых.

Когда выходят на пенсию в других странах?

В России, так же как и в Узбекистане пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, а для женщин — 55 лет.

В Белоруссии пенсионный возраст повысился с 1 января на 3 года: до 58 лет для женщин и до 63 для мужчин. Такой возраст выхода на пенсию и в Кыргызстане и Таджикистане.

Пенсионный возраст в Украине для мужчин составляет 60 лет, а для женщин — 58 с половиной. До 2021 года пенсионный возраст для представительниц слабого пола будет постепенно повышаться до 60 лет.

В Азербайджане мужчины заканчивают трудовую деятельность когда им исполняется 63 года, женщины — в 60 лет.

Пенсионеры
© Sputnik/ Evghenii Panasenco
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В Армении единый возраст выхода на пенсию — 63 года.

В Казахстане с 2018 года поэтапно, в течение 10 лет, планируется ежегодно увеличивать на полгода пенсионный возраст для женщин (сейчас он составляет 58 лет). Таким образом, женщины будут выходить на пенсию как мужчины — в 63 года.

В Латвии предполагается повышение пенсионного возраста до 65 лет до 2020 года для обоих полов.

Женщины в Литве выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 62,5 года.

В Эстонии женщины уходят на пенсию в 63 года, а мужчины — 65 лет.

В Туркменистане женщины выходят на пенсию в 57 лет, а мужчины — в 62 года.

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Теги:
стаж, пенсия, реформа, Молдова
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