Фото очевидца: Кишинев в XXI веке - старая схема продолжает работать

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Неожиданно в Сети появились фото свежеспиленных деревьев. Их опубликовал эколог Илья Тромбицкий.

"В окрестностях Кишинева по-прежнему легко купить кругляк дуба для печки. Стоимость 700 леев/куб, документов на лес никаких. Отлаженная много лет назад схема продолжает работать!", — написал Тромбицкий.

Напомним, что ранее на многих улицах Кишинева прошла вырубка многолетних деревьев, многие из которых, по утверждению очевидцев, не были больны и росли так, что не угрожали своим падением.

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