Дешевое жилье в Молдове: когда и кому выгодно его покупать

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Покупка квартиры — вопрос очень чувствительный, не терпящий спешки, а требующий хладнокровной логики и рассудительности. Конечно, все хотят приобрести жилье по наиболее выгодной цене, но иногда желая сэкономить люди сами того не осознавая попадают впросак. Поначалу дешевая квартира может обойтись не просто в копейку, а стать равноценной пентхаусу. Такие варианты особенно свойственны сделкам с залоговым жильем. Какие подводные камни существуют при покупке залогового жилья в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал эксперт по вопросам недвижимости Дмитрий Тэрэбуркэ.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Как в Молдове купить квартиру подешевле, а то и вовсе за копейки

Три классических нюанса

Существует несколько нюансов, которые нужно учитывать при покупке залогового жилья.

"Есть три классических вопроса, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, непонятно, когда новый владелец жилья вступит в право собственности. Потому что есть процедура по выселению, оспаривания. Сколько это будет длиться, учитывая нашу правовую систему, сказать сложно", — сказал Тэрэбуркэ.

По словам собеседника, помимо гражданских дел есть и уголовные, а, значит, процесс может затянутся надолго. Специалист обратил внимание, что, если жилье достаточно дешевое, то проблем не избежать.

"Непонятно, какие там есть скрытые дефекты и прочие подводные камни. На моей практике бывшие владельцы выламывали даже розетки. Могут быть и скрытые долги", — пояснил аналитик.

То есть, чтобы элементарно подключить те или иные услуги, необходимо полностью погасить накопленные прежними владельцами задолженности.

В-третьих, как пояснил эксперт, непонятно, во сколько новому владельцу все это обойдется в конечном счете, так как любое движение стоит денег. Он привел в пример выставленную на аукцион многоэтажку в Бельцах.

"Там ситуация патовая. В первую очередь, это недострой. Квартиры там никто не покупает, потому что собственник сказал, что не будет достраивать дома, пока ему не выплатят огромную сумму денег. Даже если купить в этом доме квартиру, то ее владелец продолжит бегать по судам", — сказал Тэрэбуркэ.

Цена подкупает, а обойдется втридорога

Если все-таки человек решился на покупку залогового жилья, то нужно провести тщательный анализ объекта недвижимости и обратиться к специалистам.

"В первую очередь, нужно осмотреть жилье физически, пообщаться с собственниками. Чтобы примерно представлять картину. Впрочем, нет конкретного рецепта. В таких случаях ситуация может вскрыться даже через несколько лет. Мое мнение таково, что в Молдове простым людям не стоит покупать залоговые квартиры. Дороже обойдется", — подчеркнул Тэрэбуркэ.

Впрочем, некоторых все же подкупает низкие расценки на залоговые квартиры. "Все-таки это цена условно низкая. Здесь как лотерея. Допустим, один раз у кого-то подобная сделка увенчалась успехом, но затем… Здесь работает схема 5:1. К примеру, на пять сделок с залоговыми квартирами, однозначно какая-то из них будет с проблемами", — добавил эксперт.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Эксперты: рынок жилья в Молдове достиг своего дна

На чужом несчастье счастье не построишь

По словам экспертов, лишь немногие возвращают банкам кредит взятые под залог, а это значит, что жилье как ни крути становится проблемным. Нужно помнить, что не все люди, у которых банк отобрал имущество за долги, согласны таким решением. К примеру, бывший собственник залогового жилья может отказаться съезжать. Иногда новый владелец узнает об этом уже после покупки недвижимости. В этом случае разбираться ему придется самостоятельно — в судебном порядке, а банк за это уже не отвечает.

"Оптимальные вариант — это если такую сделку вернут в обратную сторону. Но на моей практике такого в последнее время не было. Поэтому покупка залогового жилья — самая настоящая лотерея. Советую простым людям не ввязываться в сделки с залоговым жильем. На чужом несчастье счастье не построишь. Тут столько своих нюансов", — заключил собеседник.