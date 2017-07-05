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Торговцы

Как обманывают покупателей на рынках Кишинева

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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На кишиневских базарах покупателей часто водят за нос: как не попасть на удочку ушлых продавцов

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. На рынках Кишинева стоит держать ухо в остро, а иначе можно попасть на уловки не чистых на руку продавцов. Молдавские базары — это особая стихия. Чего здесь только не встретишь — от свежих овощей и фруктов до бытовой техники. Если постараться, то можно даже слона найти… Ушлые продавцы достанут не только нужный размер одежды, но кажется даже звезду с неба утащат лишь бы у них что-то купили.

Одна из таких бойких "бизнес-леди" попала в поле зрения правоохранительных органов. Женщина 36 лет приторговывала на Центральном рынке Кишинева косметикой с явными признаками подделки под мировые бренды. На просьбу полиции предоставить документы о происхождении товара продавщица отказалась делать какие-либо заявления. Для установления обстоятельств дела, ее доставили в участок, а косметику на сумму в восемь тысяч леев изъяли согласно процедуре на время разбирательств.

По предварительным данным, указанная продукция была подделана под известные мировые бренды. Ведется расследование. Женщине грозит штраф до трех тысяч леев.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендует покупать косметическую продукцию только в авторизированных магазинах.

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Теги:
торговцы, подделка, обман, полиция, Молдова, Кишинев
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