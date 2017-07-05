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Национальная Конфедерация Профсоюзов Молдовы

Почему профсоюзы против реформы Трудового кодекса

© Sputnik/ Evgheni Panasenco
Общество
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Почему профсоюзы против реформы Трудового кодекса - опубликовано заявление НКПМ

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Профсоюзы обеспокоены проектом новых положений Трудового кодекса, переданным правительством на рассмотрение в парламент, сообщили в пресс-службе Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.

Трудовая книжка
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В заявлении, подписанном председателем НКПМ Олегом Будзой, отмечено, что эта законодательная инициатива, в частности, идет вразрез с международными нормами, мешает социальному партнерству, снижает социально-юридической значение индивидуальных контрактов.

В заявлении НКПМ призывает правительство отозвать из парламента законопроект и организовать консультации с профильными организациями по этому вопросу.

Ранее правительство Молдовы внесло изменения в Трудовой кодекс республики. В целях улучшения инвестиционного климата индивидуальный трудовой договор может быть заключен на определенный срок на период выполнения обязательств работника, который отсутствует по неизвестным причинам.

трудоустройство
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Согласно одобренным поправкам, работник при трудоустройстве будет получать коллективный трудовой договор, внутренний регламент, а также информацию о требованиях безопасности и здоровья.

Трудовой кодекс республики дополнят новой статьей, регулирующей понятие простоя: временную неспособность продолжения производственной деятельности учреждением, группой сотрудников или сотрудником. Возмещение времени простоя, вызванное причинами, не зависящими от работодателя или работника, производится в размере не менее 2/3 основного оклада в учреждении за единицу времени, установленную для работника, но не меньше размера минимальной заработной платы за единицу времени, за каждый час простоя. В случае простоя по вине работодателя он обязан возместить заработную плату работника. В то же время, если виноват сотрудник, ему не будут оплачены часы простоя.

Кроме того, работодатель обязан бесплатно выдавать работнику свидетельство о его деятельности и заработной плате в учреждении.

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Теги:
зарплата, Трудовой кодекс, изменения, трудовой договор, правительство, парламент, Олег Будза, Молдова
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