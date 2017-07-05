Почему профсоюзы против реформы Трудового кодекса

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Профсоюзы обеспокоены проектом новых положений Трудового кодекса, переданным правительством на рассмотрение в парламент, сообщили в пресс-службе Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Официально: в Молдове исчезнут трудовые книжки

В заявлении, подписанном председателем НКПМ Олегом Будзой, отмечено, что эта законодательная инициатива, в частности, идет вразрез с международными нормами, мешает социальному партнерству, снижает социально-юридической значение индивидуальных контрактов.

В заявлении НКПМ призывает правительство отозвать из парламента законопроект и организовать консультации с профильными организациями по этому вопросу.

Ранее правительство Молдовы внесло изменения в Трудовой кодекс республики. В целях улучшения инвестиционного климата индивидуальный трудовой договор может быть заключен на определенный срок на период выполнения обязательств работника, который отсутствует по неизвестным причинам.

Согласно одобренным поправкам, работник при трудоустройстве будет получать коллективный трудовой договор, внутренний регламент, а также информацию о требованиях безопасности и здоровья.

Трудовой кодекс республики дополнят новой статьей, регулирующей понятие простоя: временную неспособность продолжения производственной деятельности учреждением, группой сотрудников или сотрудником. Возмещение времени простоя, вызванное причинами, не зависящими от работодателя или работника, производится в размере не менее 2/3 основного оклада в учреждении за единицу времени, установленную для работника, но не меньше размера минимальной заработной платы за единицу времени, за каждый час простоя. В случае простоя по вине работодателя он обязан возместить заработную плату работника. В то же время, если виноват сотрудник, ему не будут оплачены часы простоя.

Кроме того, работодатель обязан бесплатно выдавать работнику свидетельство о его деятельности и заработной плате в учреждении.