КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. В связи с ратификацией в Киеве Днестровского бассейнового договора между Молдовой и Румынией Международная ассоциация хранителей Днестра "Eco-TIRAS" озвучила свою позицию, в которой приветствует вступление в силу этого документа.

"В то же время отмечаем, что затянувшиеся переговоры по подписанию договора и почти пять лет, прошедшие до ратификации, являются непростительной потерей времени для начала работы по улучшению состояния реки и ее бассейна", — сообщил корреспонденту Sputnik председатель "Eco-TIRAS" Илья Тромбицкий.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Спасут ли Днестр Украина с Молдовой

По его словам, возглавляемая им организация считает, что, согласно Договору, в течение двух месяцев после его вступления в силу должна быть учреждена комиссия по устойчивому использованию и охране бассейна реки Днестр.

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"В связи с этим мы призываем Кишинев и Киев немедленно обменяться сведениями о ратификации и сформировать Днестровскую комиссию в установленный Договором двухмесячный срок, обратив особое внимание на профессионализм назначаемых в ее состав членов, и согласовать дату и место первого заседания", — сказал Тромбицкий.

В отношении молдавской части комиссии он и его коллеги особо обращают внимание на необходимость включения в нее представителей Приднестровья.