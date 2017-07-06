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Прием документов на обучение в ВУЗы

Абитуриент-2017: сколько стоит контракт на обучение в ВУЗах Молдовы

© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Общество
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Скоро начнут работу приемные комиссии, а это значит, что молдавским абитуриентам пора задуматься о том, где продолжать обучение и во сколько оно обойдется

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В Молдове пролетели экзамены на степень бакалавра и отгремели выпускные балы. Теперь некогда школьники превратились в абитуриентов, многие из которых суетливо раздумывают о том, где продолжать образование и в какой ВУЗ лучше поступить. Приемная кампания в университеты стартует уже совсем скоро. Sputnik публикует список высших учебных заведений Молдовы и приблизительные расценки на контракты в этом году.

Абитуриенты перед вступительным испытытниями
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Государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ

Абитуриенты, которые собираются поступать в Педуниверситет, могут выбирать специальности на семи факультетах. Обучение на первом цикле составляет 3-4 года, а на втором — 1,5-2 года.

Сколько стоит:

  • "Информатика и математика" — 5000 леев;
  • Иностранные языки — 5500-6000 леев;
  • Филфак — 4400-5600 леев;
  • Психология — 5800 леев.

Интересно! Стоит отметить, что на контракты на некоторые специальности в последующие годы делают скидку. К примеру, если в первый год обучения студент платил 5600 леев, то уже на следующий год — 5200, а потом и вовсе 5000 леев.

С полным списком специальностей и ценами на контракты можно ознакомиться здесь.

Важно! Подача заявлений будет осуществляться с 24-31 июля. Работа приемных комиссий запланирована с понедельника по пятницу с 08.30 до 16.30, а в субботу — с 08.30 до 14.00.

Адрес: Кишинев, у. И. Крянгэ,1
Тел.: (+373 22) 74-72-08, 35-83-02
www.upsc.md

Государственный университет Молдовы

Госуниверситет предлагает своим абитуриентам 13 факультетов на выбор. По техническим специальностям срок обучения на первом цикле (лиценциат) составляет четыре года, по гуманитарным — три года, а на втором цикле продолжительность занимает 1-2 года.

Сколько стоит:

  • Математика и информатика — от 5500 до 6500 леев;
  • Право — 10 тысяч леев;
  • Экономические науки — от 6500 до 8000 леев;
  • Иностранные языки — 7000 леев;
  • Филфак — 5500 леев.

С полным списком специальностей и расценками можно ознакомиться здесь.

Важно! Подача заявлений будет осуществляться с 24-31 июля. Результаты огласят 1 августа, а уже на следующий день стартует второй тур зачисления, который продлится до 4 августа. Итоги подведут 5 августа.

Адрес: Кишинев, ул. А.Матеевича, 60
Тел.: (+373 22) 57-75-68
www.usm.md

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Технический университет Молдовы

Те, кто планирует поступать в Политех, будут выбирать между специальностями примерно на девяти факультетах. Обучение на первом цикле составляет 4-5 лет, а на втором — 1,5-2 года.

Сколько стоит:

  • Информационные технологии — 9 тысяч леев (самый востребованный факультет!);
  • Информатика — 9 тысяч леев;
  • Электроника — 9 тысяч леев;
  • Архитектура — 10 тысяч леев.

Полный список специальностей и расценок появится на официальном сайте Политеха в разделе "Admiterea" на днях.

Важно! Подача заявлений будет осуществляться с 24-31 июля. Результаты огласят 1 августа, а уже на следующий день стартует второй тур зачисления, который продлится до 4 августа. Итоги подведут 5 августа. Работа приемных комиссий запланирована с понедельника по пятницу с 08.30 до 16.30.

Важно! Приемные комиссии будут работать не только в Кишиневе, но также в Бельцах (ул. И. Франко,11 — в Политехническом колледже) и в Кагуле (бул. Штефана чел Маре, 118 — в лицее Иона Водэ).

Адрес: Кишинев, бул. Штефана чел Маре, 168
Тел.: (+373 22) 23-78-61
www.utm.md

Студенты
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Государственный медицинский и фармацевтический университет имени Николае Тестемицану Республики Молдова

Срок обучения в Медуниверситете составляет 5-6 лет. Обучение проводится на четырех языках: румынском, английском, русском и французском. С полным списком специальностей можно ознакомиться здесь.

Контракты в этом ВУЗе одни из самых дорогих.

Адрес: Кишинев, бул. Штефана чел Маре, 165
Тел.: (+373 22) 24-17-48, (+373 22) 24-34-08
www.usmf.md

Славянский университет Молдовы

Славянский университет предлагает своим абитуриентам широкий выбор специальностей на трех факультетах. Обучение на первом цикле обучения составляет 3-4 года. Есть возможность учиться бесплатно. С полным списком специальностей можно ознакомиться здесь.

Подача заявлений для участия в конкурсе на поступление осуществляется 24-31 июля. Вступительные экзамены по творческим специальностям намечены на 1 августа. Промежуточные результаты по итогам первого тура объявят до 3 августа. Подача документов в оригинале будет осуществляться до 7 августа. Итоги подведут до 9 августа.

Стоимость обучения в Славянском университете на 2017-2018 учебный год варьируется от 3000 до 8000 леев в зависимости от выбранной абитуриентом специальности.

Интересно! Обучение по специальности "Русский язык и литература" — бесплатно (за счет бюджета университета).

Адрес: Кишинев, ул. Флорилор, 28/1
Тел.: (+373 22) 43-03-80, 43-03-81
www.surm.md

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Важно! Ранее власти Молдовы приводили статистику о том, что меньше всего республике нужны юристы и экономисты. А самую большую потребность страна ощущает в специалистах общей медицины. По данным Минздрава, на эту специальность в Медицинский университет необходимо принять 366 абитуриентов-бюджетников. Среди учителей больше всего не хватает преподавателей литературы и иностранных языков.

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Теги:
ВУЗ, поступление, прием, контракт, цена, Молдова
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