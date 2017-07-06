Точный прогноз погоды в Кишиневе на субботу, 8 июля

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Сегодня — в четверг, 6 июля, в Молдове установится ясная, с небольшой облачностью погода. Ясность эта будет обманчивой, так как после обеда возможны кратковременные дожди и даже грозы. Воздух в столице прогреется днем до + 22 + 24 С.

В центре Молдовы столбик термометра поднимется до + 23 + 25 С в дневные часы и + 15 + 17 С ночью.

На юге страны ожидается +23 + 25 С в обеденное время и + 17 + 19 С ночью.

На севере Молдовы, по прогнозам метеорологов, будет +21 + 23 С днем и + 16 + 18 С ночью.

Давление — 747 мм. рт.ст. Относительная влажность — 86 %. Вероятность осадков сохраняется на протяжении всего четверга и даже пятницы.

Геомагнитная обстановка спокойная, причем весь сегодняшний день, однако возможны небольшие геомагнитные возмущения в рамках нормальных показателей ближе к 21.00-22.00, поэтому больших проблем со здоровьем у населения быть не должно.

В пятницу, 7 июля, воздух прогреется до +23. Такая температура продержится и в субботу, 8 июля. Как ожидается в эти дни местами по стране пройдут кратковременные дожди с грозами.

Недолго длилась прохлада в Молдове: жара отомстит не на шутку>>>

В воскресенье на большей части территории республики пройдут небольшие осадки. Вероятны грозы, столбики термометров покажут в среднем +27 С.

Каждый день на сайте Sputnik вы сможете узнать точный прогноз погоды в Молдове и столице.

Nicolai Kibich Интересные факты о дожде

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>