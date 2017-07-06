Филип: правительство будет следить за примэрией Кишинева

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Мусорный кризис, который уже успели прочувствовать на себе жители столицы, Кишиневу в ближайшее время больше не грозит. Местные власти под контролем правительства договорились о вывозе отходов на свалку в коммуну Цынцарены, пойдя на уступки местным жителям. Об этом в четверг сообщил глава правительства Павел Филип.

"У нас была кризисная ситуация, когда мусор из столицы не вывозили несколько дней. Дело осложнилось по нескольким причинам. Одна из них – модель, по которой управлялся вывоз отходов в Бубуечь. Здесь у меня лично много вопросов. Мы должны выяснить, насколько легально все это было, потому что это было временное решение. Полигон там не был подготовлен для вывоза отходов. Полиции предстоит разобраться", — сказал Филип.

© Sputnik / RODION PROCA Либералы могут устроить в Кишиневе новый мусорный кризис

При этом премьер возмутился тем, что, "имея в распоряжении 6 лет, никто не нашел решение, а остановился на временном".

"Если бы мы сейчас не достигли соглашения, у нас снова был бы кризис. Город наполнил бы мусор, который несколько дней бы не вывозили. В кризисной ситуации объявляется чрезвычайная ситуация", — сказал Филип.

Глава правительства подчеркнул, что достигнута договоренность — коммуна Цынцарены будет получать ежегодно по 6 миллионов леев для решения проблем местного характера.

"И дальше будет содержаться дамба, построенная для отходов. Организуется ликвидация неавторизированных свалок в населенном пункте, будет реабилитирована станция по очистке воды, чтобы у населения был доступ к качественной воде. Будут отремонтированы дороги, уличное освещение", — сказал Филип.

Кроме того, по его словам, в дальнейшем будет построена объездная дорога, чтобы мусоровозы не ехали через населенный пункт. А рядом с полигоном будет лесопосадка, сам же полигон оградят забором. Также планируется построить в коммуне Центр медицинского обслуживания. Будут проводиться и другие работы, которые на себя взяла примэрия Кишинева. Детям из Цынцарен выдадут путевки для отдыха в детских лагерях. Выполнить все это – задача столичной администрации.

"Примэрия Кишинева должна обеспечить выполнение действий и держать слово, а правительство будет следить за тем, как идут работы", — заключил Филип.

Ранее муниципальный совет Кишинева одобрил решение выделить 40 миллионов леев на выполнение обязательств перед коммуной Цынцарены. Также утверждено постановление об увеличении тарифа на вывоз мусора для жителей муниципия с 5,6 лея до 9,25 лея.