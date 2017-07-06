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Мусорные баки

Почему Цынцарены согласились складировать мусор Кишинева

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Примар Цынцарен рассказала, почему власти населенного пункта согласились "разморозить" свалку

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Решение возобновить вывоз отходов из Кишинева в Цынцарены далось тяжело властям коммуны, заявила журналистам примар этого населенного пункта Инна Пашкан.

"Решение, которое принял местный совет, было очень сложным, потому что 30 лет нашу коммуну игнорировал муниципалитет. Жители больше не испытывают доверие. Только благодаря правительству, мы пошли на этот шаг", — сказала Пашкан. 

Примэрия Кишинева
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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По ее словам, "из-за халатности администрации Кишинева, Цынцарены оказались в очень сложной ситуации".

"Мы осознавали, что у нас есть свалка, которую построили много лет назад. Тогда никто не задавал вопросы, соответствует ли она нормам. Теперь мы должны отвечать за то, что сделали много лет назад. К сожалению, бюджет Цынцарен не дает возможность сделать эту свалку безопасной", — пояснила примар. 

Однако договоренность о складировании мусора в Цынцаренах не бессрочная и будет зависеть от того, насколько власти Кишинева будут выполнять взятые перед жителями коммуны обязательства.

"Мы пришли к соглашению, что этот период будет 2,5 года. До тех пор, пока в республике, на месте, которое нашли, не построят свалку, соответствующую европейским стандартам", — сказала Пашкан.

Ранее муниципальный совет Кишинева одобрил решение выделить 40 миллионов леев на выполнение обязательств перед коммуной Цынцарены. Также утверждено постановление об увеличении тарифа на вывоз мусора для жителей муниципия с 5,6 лея до 9,25 лея.

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Теги:
свалка, мусор, условия, Инна Пашкан, Цынцарены, Кишинев
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