КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В связи с учащением количества автомобильных краж и угона самих транспортных средств полиция Молдовы советует гражданам прислушаться к следующим рекомендациям.
Оснастите авто сигнализацией на основе сенсоров, размещенных на окнах и капоте.
- Выходя из машины даже на пару минут, убедитесь, что ее стекла подняты, а двери закрыты.
Угон не удался, перехват состоялся >>>
- Убедитесь, что не оставили ключи от автомобиля в замке.
- На ночь паркуйте машину в специально отведенных для этого местах, причем так, чтобы на ваше транспортное средство падал свет. Желательно еще, чтобы вы точно знали, патрулирует ли данную территорию полиция.
- Не оставляйте в автомобиле ценные вещи — сумки, кошельки, часы, ключи, документы, паспорта, кредитные карты, мобильные телефоны, аудио- и видео-аппаратуру.
- Если вы обнаружили на своем авто следы взлома, сразу звоните в полицию и ничего не трогайте, пока не приедут стражи правопорядка.