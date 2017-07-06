КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В связи с учащением количества автомобильных краж и угона самих транспортных средств полиция Молдовы советует гражданам прислушаться к следующим рекомендациям.

© Sputnik/ Игорь Зарембо Мужчина из Молдовы задержан в Одессе за угон авто с ребенком

Оснастите авто сигнализацией на основе сенсоров, размещенных на окнах и капоте.

Выходя из машины даже на пару минут, убедитесь, что ее стекла подняты, а двери закрыты.

Угон не удался, перехват состоялся >>>